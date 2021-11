Non è l’Arena, stasera su La7: green pass, Casamonica e prostituzione: temi e ospiti della puntata

Continua l’appuntamento di La7 con Non è l’Arena, in onda stasera, mercoledì 10 novembre 2021, a partire dalle 21.15. Come ogni settimana, Massimo Giletti e i suoi ospiti commenteranno le notizie e i fatti degli ultimi giorni, attraverso servizi, reportage e interviste a personalità del mondo della politica, dell’economia e della cultura.

Non è l’Arena: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Non è l’Arena: la sospensione del green pass al parlamento europeo e lo scandalo dei certificati verdi falsi

Mentre la curva dei contagi registra incrementi in tutta Europa, l’Italia continua a tenere sotto controllo la situazione grazie all’applicazione di regole e protocolli stringenti, come l’obbligo del green pass. Proprio questo sarà il tema da cui Giletti partirà per discutere della sospensione del certificato verde al Parlamento Europeo, una misura che rischia di arrivare anche da noi. Se ne parlerà con Francesca Donato, eurodeputata che ha ottenuto con ricorso la possibilità di non esibirlo, e col senatore Mattia Crucioli. Spazio, poi, al giallo della vaccinazione del comico Pippo Franco e all’inchiesta della Procura di Roma sui green pass falsi che ha visto coinvolto anche il medico romano delle celebrità Antonio De Luca.

Non è l’Arena: l’inchiesta sulle case abusive del clan Casamonica

La seconda parte della trasmissione, invece, sarà dedicata all’inchiesta sul clan dei Casamonica e sulle loro case abusive. Con immagini e filmati inediti, il conduttore proverà a dimostrare quanto ancora la legalità rimanga un traguardo lontano. E, successivamente, intervisterà uno dei membri della famiglia, Luciano Casamonica.

Non è l’Arena: continua il reportage su sesso e prostituzione

Iniziato la settimana scorsa, prosegue il viaggio di Non è l’Arena nel mondo della prostituzione e dei festini. Dopo l’incontro, filmato a telecamere nascoste, con un’escort dei vip, Giletti porterà i telespettatori nel sottobosco del sesso proibito, tra party in case private, orge, locali di scambisti e richieste inimmaginabili.

Non è l’Arena: tutti gli ospiti della serata

Accanto alle voci che interverranno nei diversi blocchi, tra gli ospiti della serata ci saranno anche il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, i giornalisti Luca Telese e Francesca Fagnani, il senatore del PD Tommaso Cerno e l’ex candidata a sindaco di Roma Monica Lozzi, nel 2016 presidente del Municipio VII e responsabile dell’abbattimento delle otto ville dei Casamonica al Quadraro.