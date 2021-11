Non è l’Arena stasera su La7: le proteste no green pass e il Sistema Salerno, temi e ospiti

Anche questa settimana ritorna l’appuntamento di La7 con Non è l’Arena, in onda stasera, mercoledì 3 novembre 2021, alle 21.15. Come di consueto, Massimo Giletti discuterà con i suoi ospiti di fatti e personaggi dell’attualità nazionale e internazionale, attraverso inchieste esclusive e interviste a figure di spicco del mondo della politica e della cultura.

Non è l’Arena: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Non è l’Arena: l’intervista al ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Tra i piatti forti della serata, figura sicuramente l’intervista al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Giletti avrà modo di parlare con lui del G20 appena conclusosi a Roma, evento durante il quale l’Italia ha recitato il ruolo di padrona di casa e ha provato, con risultati incoraggianti, a trovare un compromesso tra i grandi del mondo su una svolta per contrastare il problema del surriscaldamento globale. Ma non è tutto. Nel corso della chiacchierata, infatti, Di Maio commenterà col conduttore anche alcuni dei retroscena svelati nel suo primo libro autobiografico, Un amore chiamato politica.

Non è l’Arena: le ultime novità sulle proteste no Green pass

Nella seconda parte della trasmissione, invece, il focus di Non è l’Arena ritornerà nuovamente sull’emergenza sanitaria e sui cortei contro l’obbligo del green pass. Mentre a Trieste, l’epicentro italiano delle proteste, il sindaco ha vietato qualsiasi assembramento per l’aumento esponenziale dei contagi, nel resto del paese la gente continua a far sentire la propria voce. Tra i protagonisti del dibattito di stasera, ci saranno il ristoratore fiorentino Momi El Hawi, tra i fondatori del movimento ‘Io Apro’ e tornato in libertà da una settimana dopo l’arresto per l’assalto alla Cgil, e Angelo Giorgianni, il magistrato sospeso dopo le dichiarazioni fatte dal palco di piazza del Popolo durante la manifestazione contro il certificato verde.

Non è l’Arena: un nuovo capitolo dell’inchiesta sul Sistema Salerno e un viaggio nel mondo della prostituzione

Per quanto riguarda la cronaca, invece, Non è l’Arena proporrà ben due reportage. In primis, un nuovo episodio dell’inchiesta sul Sistema Salerno, che vede coinvolti alcuni fedelissimi del governatore campano Vincenzo De Luca in un giro di appalti che il comune avrebbe affidato a determinate cooperative in cambio di ‘pacchetti di voti’. Giletti ragguaglierà il pubblico sulle ultime novità e spiegherà perché il ras delle coop Fiorenzo Zoccola ha scelto di parlare. Infine, un viaggio nel mondo della prostituzione alla scoperta dei nuovi metodi utilizzati per agganciare i clienti, a partire dalla strada fino ad arrivare al celebre Onlyfans, e una testimonianza inedita di una escort che ha rivelato di avere come clienti anche diversi calciatori della Serie A.

Non è l’Arena: tutti gli ospiti della serata

Tra gli ospiti che affiancheranno il conduttore nei diversi blocchi di Non è l’Arena figurano i giornalisti Luca Telese, Nello Trocchia e Peter Gomez, l’avvocato salernitano Michele Sarno, il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri e la deputata del PD Carla Cantone.