Non è l’Arena stasera su La7: il ‘Sistema Salerno’, le proteste no green pass e la prostituzione maschile, temi e ospiti

Non è l’Arena torna stasera, mercoledì 20 ottobre 2021, alle 21.15 su La7, con il terzo appuntamento della stagione. Come ogni settimana, il focus della trasmissione condotta da Massimo Giletti rimane il giornalismo d’inchiesta. Non mancherà, tuttavia, il commento ai fatti più recenti dell’attualità nazionale e alle grandi vicende della politica, integrato da un vivace dibattito con gli ospiti in studio e in collegamento.

Non è l’Arena: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera alle 21.25 su La7

Non è l’Arena: l’inchiesta sul ‘sistema-Salerno’

Secondo le anticipazioni diffuse dai profili social del talk show, il caso copertina della puntata sarà il reportage dedicato al cosiddetto ‘sistema-Salerno’. Nel corso della diretta, Giletti farà ascoltare intercettazioni inedite su uomini molto vicini al governatore campano Vincenzo De Luca, al centro di un’inchiesta sui presunti affidamenti di appalti da parte del comune di Salerno a favore di cooperative sociali che, in cambio, avrebbero portato ‘pacchetti di voti’.

Non è l’Arena: le proteste dei no Green pass, i risultati delle Amministrative e il mondo della prostituzione maschile

La seconda parte del programma, invece, sarà dedicata alle proteste dei lavoratori no green pass. Il conduttore si collegherà in diretta con i portuali dalla piazza Unità d’Italia di Trieste, città diventata ormai simbolo di questa battaglia, per ascoltare le ragioni dei manifestanti e capire fino a che punto intendono spingersi. Immancabile un blocco dedicato ai risultati delle recenti elezioni amministrative, che hanno sancito una schiacciante vittoria del centrosinistra e, soprattutto, hanno ridisegnato la mappa dei sindaci e delle amministrazioni di diverse città italiane. Infine, spazio a un approfondimento sul mondo della prostituzione maschile. Una realtà molto spesso trascurata dall’opinione pubblica e dai media ma sulla quale il caso Morisi ha spinto il mondo dell’informazione a fare luce.

Non è l’Arena: tutti gli ospiti della serata

Ad affiancare Massimo Giletti questa sera un variegato ensemble di ospiti. Tra questi, il giornalista di Avvenire Nello Trocchia, il direttore de Il Fatto Quotidiano Online Peter Gomez, Michele Sarno, capogruppo di Fratelli d’Italia nel comune di Salerno, l’imprenditore Guido Crosetto, il leader di Azione ed ex candidato a sindaco di Roma Carlo Calenda, la giornalista Sandra Amurri, il cronista politico Tommaso Cerno, Momi El Hawi, ristoratore fiorentino e tra i fondatori del comitato ‘Io Apro’ (che si è battuto contro le chiusure dei ristoranti durante il lockdown) e Marco Liccione, testa del movimento no vax ‘Variante Torinese’. Si aggregheranno, successivamente, anche Luca Borromeo, escort professionista, e l’ex deputata Vladimir Luxuria.