Non è l’Arena: le chat di Messina Denaro vendute a La7 da Fabrizio Corona

Sarebbe stato l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, tramite un’agenzia, a vendere alla trasmissione Non è l’Arena le chat audio tra Matteo Messina Denaro e due pazienti diventate amiche del capomafia durante le cure alla clinica La Maddalena, che però non conoscevano la vera identità del padrino il quale si era presentato con uno dei suoi pseudonimi, Andrea Bonafede. Lo scrive l’Ansa. La vicenda dell’improvvisa chiusura del programma, con annesso benservito a Massimo Giletti da parte di La7, si arricchisce così di un nuovo capitolo.

Giletti-La7, i motivi della rottura dopo sei anni

La sospensione di Non è l’Arena ha ancora tanti punti ancora oscuri. Come mai è stata interrotta improvvisamente la trasmissione condotta da Massimo Giletti? L’emittente non ha motivato la decisione e non lo ha fatto nemmeno l’editore Urbano Cairo. Solo qualche allusione da Giletti, che ha preferito non sbottonarsi. Dietro la rottura tra il conduttore e La7 potrebbe esserci il probabile ritorno in Rai del giornalista. Ma a pesare sarebbero soprattutto gli intrecci tra mafia, inchieste e rivelazioni intorno alla figura di Salvatore Baiardo, l’uomo che coprì la latitanza dei fratelli mafiosi Giuseppe e Filippo Graviano (ora in galera), super ospite che parlava di Messina Denaro. E che, proprio parlando con Giletti, aveva anticipato la cattura del boss, che si sarebbe praticamente fatto prendere perché malato. Nel tentativo indagare sul ruolo e sui contatti di Baiardo tra la fine degli Anni 80 e i primi Anni 90, periodo in cui nascose i boss di Brancaccio, Giletti è stato sentito negli ultimi giorni per ben due volte come persona informata sui fatti dalla procura di Firenze. Si erano anche sparse voci di una perquisizione nell’abitazione del conduttore, da lui stesso smentite. «C’è una foto scattata nella primavera del 1992 attorno alla quale ruota la nuova inchiesta della procura di Firenze. È un’immagine che metterebbe insieme la mafia stragista e la politica», scrive oggi Repubblica, spiegando che «dell’esistenza di questa istantanea ha parlato ai pm toscani il giornalista Massimo Giletti e lo ha fatto pure, seppur intercettato, Salvatore Baiardo». Il super ospite di Non è L’arena, al telefono e di persona, avrebbe parlato a Giletti di uno scatto di 31 anni fa, in cui sarebbero stati fotografati insieme Silvio Berlusconi, il boss Giuseppe Graviano e il generale dei carabinieri Francesco Delfino. Baiardo, nega, ma le sue parole sono state registrate. Ovviamente, se la fotografia esistesse e soprattutto se venisse trovata, sarebbe un documento importantissimo.

Giletti: «L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità»

Nessuna spiegazione ufficiale sul motivo della rottura da parte di La7. Queste però le parole di Cairo all’Ansa: «Giletti ha condotto in sei anni 194 puntate di Non è l’Arena dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto, inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare. Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere». Ricevendo il Tapiro d’oro da Striscia La Notizia, Giletti ha scherzato: «Bisogna chiedere a Cairo perché mi abbiano mandato via, forse l’ha fatto perché sono juventino». Poi, facendosi più serio: «L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti».