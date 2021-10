Non è l’Arena stasera 13 ottobre su La7: l’assalto alla Cgil e lo scandalo rifiuti tossici in Toscana: temi e ospiti

Dalla manifestazione no vax e no green pass che ha distrutto la sede romana della CGIL allo scandalo dello smaltimento dei rifiuti tossici in Toscana. Temi e ospiti della terza puntata del talk show condotto da Massimo Giletti