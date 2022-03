Non è L’Arena da Odessa, botta e risposta Lucarelli-Giletti

«Credo che la Lucarelli esprima il suo meglio quando alza le palette a “Ballando con le Stelle”. Non merita nessun altro tipo di commento». Lo ha detto Massimo Giletti, raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos a Odessa, città ucraina da dove ieri sera ha condotto la puntata di Non è L’Arena andata in onda su La7. Selvaggia Lucarelli lo aveva accusato di aver registrato la prima parte del programma, spacciandola come una diretta, e di aver trasformato la guerra in set di un B-movie.

La prima parte del collegamento con Giletti in cui lui sembrava in diretta tra spari e missili era registrata alle 18,45 circa, poco prima del coprifuoco. Ovviamente si è ben guardato dal dirlo per non togliere il brivido agli spettatori. #NonelArena pic.twitter.com/mWcWDsOure — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 21, 2022

Lucarelli su Twitter: «Odessa sembra il set di un film di Serie B»

«La cosa più inquietante è che vedi Giletti a Odessa che dovrebbe raccontare la guerra e improvvisamente sembra tutto il set di un film di Serie B», aveva scritto Selvaggia Lucarelli, evidenziando in un altro tweet una sostanziale incongruenza: «La prima parte del collegamento con Giletti in cui lui sembrava in diretta tra spari e missili era registrata alle 18,45 circa, poco prima del coprifuoco. Ovviamente si è ben guardato dal dirlo per non togliere il brivido agli spettatori». Poi aveva aggiunto: «E infatti poi il collegamento con lo studio era all’interno di un locale».

Le accuse a Giletti: «C’è il coprifuoco dalle 20. O lo ha violato o l’inizio era registrato»

«A Odessa c’è il coprifuoco dalle 20 (lì sono 1 ora avanti). Come faceva Giletti a stare per strada? O lo ha violato o l’inizio era registrato», ha scritto inoltre Selvaggia Lucarelli. La puntata di Non è L’Arena trasmessa ieri sera da Odessa, città assediata dalle truppe russe in Ucraina, ha scatenato violente polemiche sui social per i servizi che hanno mostrato cadaveri ai bordi delle strade. «Mai come stasera dobbiamo rispettare chi va a documentare la guerra senza personalismi, senza spettacolarizzazione, senza retorica, senza usare i cadaveri per fare show, senza il suo faccione davanti a quello che accade», aveva poi twittato nel corso della serata Lucarelli.