Non ci resta che vincere, stasera su Rai 3: 5 curiosità sul film

Javier Gutiérrez è il protagonista di Non ci resta che vincere in onda stasera, giovedì 16 dicembre 2021, alle 21.15 su Rai 3. Diretto da Javier Fesser e distribuito nelle sale cinematografiche nel 2018, il film racconta la storia di un coach di pallacanestro a cui viene assegnato il compito di formare e allenare una squadra di giocatori con disabilità. Quella che ha tutta l’aria di essere una sfida complicata si rivelerà essere una preziosa lezione di vita.

Non ci resta che vincere: le cose da sapere sulla pellicola in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Non ci resta che vincere: la trama

Dopo essere stato licenziato e arrestato per guida in stato di ebbrezza, un allenatore di basket è costretto ad assolvere una serie di lavori socialmente utili per evitare la detenzione. Tra questi, ha l’obbligo di preparare un team composto esclusivamente da giocatori con disabilità mentali. Nonostante le reticenze iniziali, riuscirà a stringere con i suoi atleti un rapporto profondo e, grazie a loro, riscoprirà i veri valori della vita e dello sport. Dopo fatica e sacrifici, la squadra riuscirà a partecipare al campionato spagnolo aperto alle persone diversamente abili e si qualificherà in finale. La strada verso la vittoria sembra lunga e lastricata di ostacoli ma, ben presto, tanto i ragazzi quanto il coach si renderanno conto di quanto l’essersi conosciuti e aiutati a vicenda valga più di qualsiasi trofeo.

Non ci resta che vincere: il cast

Accanto a Javier Gutiérrez nei panni del protagonista, Marco Montes, nel cast troviamo anche Athenea Mata (Sonia), Juan Margallo (Julio), José de Luna (Juanma), Sergio Olmo (Sergio), Jesús Vidal (Marín), Gloria Ramos (Collantes), Alberto Nieto Fernández (Benito), Julio Fernández (Fabián), Fran Fuentes (Paquito), Jesús Lago (Jesús), Stefan López (Manuel), Roberto Chinchilla (Román), Daniel Freire (Carrascosa) e Jorge Galerón (Yepes).

Non ci resta che vincere: cinque curiosità sul film

1) Non ci resta che vincere: non si tratta di una storia vera

Come spiegato dal regista Javier Fesser, il film non si basa su una storia vera. La sceneggiatura, infatti, è stata scritta a partire da un racconto originale di David Marqués intitolato El club del paro.

2) Non ci resta che vincere: un ensemble di esordienti

Per restituire più realismo possibile al pubblico, Fesser ha ingaggiato per il progetto solo attori non professionisti nel ruolo dei giocatori di basket e, soprattutto, affetti da disabilità. Il film ha segnato il loro debutto sul grande schermo.

3) Non ci resta che vincere: incassi inaspettati

A fronte di un budget di poco più di 4 milioni di euro, Non ci resta che vincere ne ha incassati oltre 18 milioni.

4) Non ci resta che vincere: un trionfo ai Goya

Nel 2019, la commedia è stata candidata a 11 premi Goya, vincendo in ben tre categorie: miglior film, miglior attore rivelazione (Jesús Vidal) e miglior canzone (Este es el momento).

5) Non ci resta che vincere: direzione Oscar

Oltre alla pioggia di riconoscimenti nazionali, la pellicola è stata scelta anche per rappresentare la Spagna nella corsa all’Oscar per il migliore film straniero.