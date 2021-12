Non ci resta che piangere stasera su Rete4: trama, cast e curiosità sul film

«Alt! Chi siete? Cosa volete? Sì, ma quanti siete? Un fiorino». È una delle scene più divertenti del cinema italiano, tanto da essere finita al centro di centinaia di meme e imitazioni. Uno spezzone che Roberto Benigni e Massimo Troisi hanno dovuto ripetere in vari ciak, spesso interrotti da risate incontenibili anche sul cast. Questa è però solo una delle tante curiosità su Non ci resta che piangere, cult del 1984 di e con Benigni e Troisi in onda stasera 27 dicembre alle 21,30 su Rete 4. La visione del film sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Non ci resta che piangere, trama e cast del film stasera 27 dicembre 2021 su Rete 4

Mario (Massimo Troisi) e Saverio (Roberto Benigni), rispettivamente bidello e insegnante di una scuola in Toscana, sono amici da tanto tempo e sono soliti confidare l’un l’altro i problemi della vita. Un giorno, mentre i due sono fermi con l’auto ad un passaggio a livello, quest’ultimo rivela la sua preoccupazione per sua sorella Gabriella, in depressione per la fine della storia d’amore con il suo fidanzato americano. Dato che l’attesa si protrae, i due amici decidono di camminare lungo una strada di campagna sperando di far prima. Quando la macchina va in panne, si trovano costretti a riparare per la notte in una locanda.

Al risveglio, scoprono però di non trovarsi più nel luogo in cui si erano addormentati. Accadono infatti gli episodi più disparati, dalla gente che orina dalla finestra di casa alle faide a cavallo. Chiudendo informazioni a un uomo, Mario e Saverio scoprono di essere finiti nel 1492 a Frottole, un comune immaginario della Toscana. Dopo aver viaggiato per diversi chilometri e attraversato vari borghi, Saverio decide di imbarcarsi in un’impresa in grado di cambiare il corso della storia. Vuole infatti raggiungere la Spagna per incontrare Cristoforo Colombo e dissuaderlo dal partire per il suo viaggio verso le Indie. Spera così di impedire la scoperta dell’America in modo che, nel futuro, sua sorella Gabriella non incontri mai il fidanzato statunitense e non debba soffrire di depressione.

Nel cast compaiono anche Paolo Bonacelli nei panni di Leonardo Da Vinci e Amanda Sandrelli in quelli di Pia, rampollo di una ricca famiglia che attira subito le attenzioni di Mario. Le riprese si sono svolte fra Bracciano, Magliano e Vulci, location che ha ospitato anche parte di Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Non ci resta che piangere, cinque curiosità sul cult stasera 27 dicembre 2021 su Rete4

Non ci resta che piangere, l’improvvisazione sul set e le continue risate

La produzione e la sceneggiatura hanno richiesto tempi lunghissimi, tanto da creare non pochi intoppi alla scrittura del copione. Per ovviare al problema, gran parte del girato fa uso dell’improvvisazione da parte dei due attori, tanto che diverse scene vennero poi eliminate in fase di montaggio per vie delle tante risate del cast sul set, incapace di mantenere il contegno in attesa della battuta del collega.

Non ci resta che piangere, gli anacronismi storici

La produzione di Benigni e Troisi, pur ricreando il Medioevo italiano, presenta diverse inesattezze storiche. Per esempio, una scena vede la presenza di foglie di eucalipto e di un intero campo di mais. Il primo è però proveniente dall’Australia, continente che non sarà scoperto prima del Settecento, mentre il secondo è di chiara derivazione americana, dunque ancora ignoto prima del viaggio di Colombo oltremare.

Non ci resta che piangere, la scena della lettera e l’omaggio a Totò

Sono tanti i momenti che hanno resto Non ci resta che piangere un vero capolavoro del cinema. Oltre alla celebre scena del fiorino, un altro ciak indimenticabile è quello della lettera che Saverio e Mario scrivono a Savonarola per liberare l’amico Vitellozzo. Si tratta di un chiaro omaggio a Totò, Peppino e la malafemmina, in cui i due protagonisti scrivono una divertentissima lettera alla fidanzata del nipote.

Non ci resta che piangere, la versione inedita ed estesa

Sebbene Rai e Mediaset trasmettano il film da decenni, ne esiste una versione estesa e molto meno conosciuta. In onda solo sull’ormai defunta Telemontecarlo, dura 2 ore e 24 minuti e concentra la parte tagliata sulla simpatia fra Mario e Astriaha, guerriera che si occupa della sicurezza del viaggio di Colombo. Nella versione estesa, la donna con il volto di Iris Peynado ha un ruolo molto più centrale e meno marginale rispetto all’originale.

Non ci resta che piangere, il romanzo omonimo nato dopo il successo del film

Non ci resta che piangere rappresenta uno dei maggiori successi del cinema italiano. Dopo il grande riscontro sia in termini di pubblico sia di critica, Benigni e Troisi decisero di adattare la trama in un romanzo omonimo pubblicato lo stesso anno e poi ristampato nel 1994 per la morte di Troisi. La trama segue quella del film, con alcune differenze solo per la parte finale.