Nomisma, il consiglio per l’inverno: «Compratevi un generatore e preparatevi al razionamento di gas»

Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, ha lanciato l’allarme energia per questo inverno. Secondo l’esperto, non sarà affatto un inverno semplice per gli italiani ed è bene che tutti acquistino un generatore elettrico per contrastare l’aumento dei costi energetici.

Le indicazioni del presidente di Nomisma Energia

Il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli non ha usato mezze misure per descrivere l’inverno che colpirà gli italiani nelle prossime settimane. Infatti, intervenuto a un convegno a Bologna ha affermato ai presenti: «Vado giù ‘peso’, ma bisogna militarizzare la crisi a livello nazionale e anche europeo, nel senso che sarà necessario, speriamo di no, prendere in considerazione il razionamento». Ovviamente, Tabarelli si riferiva al gas, la materia prima in diminuzione a causa della delicata situazione russa. Sembra proprio che tutti dovranno aspettarsi una sorta di razionamento di tale elemento a partire dall’inizio dell’inverno.

Inoltre, Tabarelli ha voluto anche dare un consiglio a tutti i presenti che lo stavano ascoltando: «Compratevi un generatore elettrico per questo inverno e forse anche per il prossimo».

L’allarme sull’aumento dei prezzi di Tabarelli

Il presidente di Nomisma Energia ha anche lanciato l’allarme per quanto riguarda l’aumento dei prezzi. Infatti, Tabarelli ha detto: «Purtroppo ci sono dati impressionanti, come ha detto anche l’autorità dell’energia. Cose mai viste, a ottobre abbiamo quasi un raddoppio delle tariffe, che sono state tenute ferme da inizio anno». E nelle prossime settimane il prezzo non dovrebbe calare, «e adesso a ottobre andiamo oltre i 2,3 euro: c’è uno shock energetico di proporzioni mai viste in Europa e in Italia. Colpisce soprattutto il gas, per fortuna fa caldo ma purtroppo arriveranno per le bollette dei brutti momenti nei prossimi giorni».

Comunque, Tabarelli ha voluto dare anche un consiglio agli italiani: «Scusate la banalità, ma la prima cosa da fare è risparmiare: spegnere, usarne meno, farne un uso razionale che è una cosa ovvia, perché la gente quando riceve queste bollette lo fa già spontaneamente».