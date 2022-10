Caro bollette, Nomisma: «Verso riduzione con il calo del prezzo del gas»

Buone notizie per il caro bollette, grazie alla riduzione delle quotazioni del prezzo del gas naturale sul mercato olandese TTF. Il gas è sceso sotto i 100€ quasi il 15% in meno percentuale, un risultato che non si registrava da metà giugno quindi l’UE prende fiducia per superare la situazione senza l’aiuto del gas proveniente dalla Russia.

La riduzione del costo prezzo del gas

L’Unione Europea ha trovato un riparo per affrontare la situazione invernale senza dover necessariamente affidarsi al gas russo. Negli ultimi giorni si è registrata una diminuzione per le quotazioni del gas naturale, addirittura sceso sotto ai 100 euro per Mwh. Si tratta di un risultato del mercato ottenuto grazie alle modifiche che i vari paesi hanno preso per ridurre i costi delle bollette, come il price cap flessibile e temporaneo e la riduzione dei consumi.

Nel dettaglio, le quotazioni del gas al mercato olandese TTF sono crollate a 96,59 euro per mwh, diminuzione del 15% sui minimi intraday, livelli che non si registravano da metà giugno. Insomma, un po’ di speranza per combattere il caro bollette e guardare con un leggero ottimismo al futuro.

Le dichiarazioni del presidente Nomisma sul caro bollette

Il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli ha commentato la riduzione dei prezzi delle quotazioni del gasdotto sotto la soglia dei 100€. Il presidente ha espresso il suo pensiero in merito al caro bollette e al futuro: «Le bollette smetteranno di aumentare, anzi si prevede una riduzione nei prossimi mesi. In Italia, ma anche in Europa, dovremmo fare più sistema per l’estrazione del gas e per produrre energia. Vedere di importare il GNL dal Texas è assurdo bisognerebbe chiedere all’Olanda e alla Norvegia di vederci il gas a più basso prezzo, riconsideriamo la Libia che è piena di gas».

Infine, il presidente di Nomisma Tabarelli ha concluso: «Stiamo andando verso un razionamento, lo sanno tutti. Possiamo farcela solo se farà caldo ma siamo in inverno».