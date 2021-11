Nomine Rai, chi sono i nuovi direttori

Monica Maggioni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2 e Simona Sala al Tg3. Dopo un’accesa discussione tra i partiti, andata avanti tutta la notte vista la deadline delle 11:30, sono queste le proposte di nomina presentate dall’ad Carlo Fuortes ai consiglieri in vista del cda Rai in programma domani. Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni, con una sorpresa. Ecco chi sono i nuovi (e vecchi) direttori dei telegiornali Rai.

Nomine Rai, Maggioni al Tg1

Monica Maggioni, 57 anni, andrà a dirigere il Tg1. Entrata in Rai nel 1992, è stata inviata speciale in Iraq, Iran, Siria, Afghanistan, Birmania e in diversi Paesi africani, conduttrice del Tg1, direttrice del polo polo aIl-news Rai (Rainews24, Televideo e Rainews.it) e Presidente Rai, incarico ricoperto dal 2015 al 2018. Attualmente conduce il programma Sette Storie.

Nomine Rai, Sangiuliano al Tg2

Gennaro Sangiuliano resta al Tg2. Nato a Napoli nel 1962, è stato vicedirettore di Libero. Assunto dalla Rai nel 2003, ha lavorato inizialmente per il tg regionale della Campania. L’anno successivo è passato all’Agenzia Nazionale della TgR. Nominato vicedirettore del Tg1 nel 2009, dal 2018 dirige il Tg2.

Nomine Rai, Sala al Tg3

Simona Sala lascia il Giornale Radio e passa alla direzione del Tg3. Ha iniziato a collaborare con la tv pubblica nel 1980, in rubriche culturali della neonata Rai 3. Dal 1989 al 2007 ha lavorato presso la Testata Servizi Parlamentari. Da inviata ha seguito i principali vertici mondiali (Fmi, G8, G20) e firmato numerosi reportage. Nel 2007 il passaggio al Tg1, di cui diventata vicedirettrice nel 2018. Due anni dopo è stata nominata direttrice del Giornale Radio e di Radio Uno, prima donna a dirigere la principale rete e testata radiofonica del servizio pubblico dopo oltre 90 anni di storia.

Nomine Rai, le altre testate

Il Giornale Radio passa sotto la direzione di Andrea Vianello, che da agosto 2020 era direttore Rai News 24, Televideo e Rainews.it: gli subentrerà il vice Paolo Petrecca. Confermato Alessandro Casarin alla Testata Giornalistica Regionale. Mario Orfeo lascia il Tg3 per assumere la direzione degli Approfondimenti giornalistici. Antonio Preziosi rimane a RaiParlamento, mentre Alessandra De Stefano sostituisce Auro Bulbarelli come capo di RaiSport.