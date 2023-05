In nomine Patria

Prendersi tutto. Il potere logora chi non cela. Alla luce del sòla. Non ci son più le mezze nomine. Questo lo spostiamo là così si libera un posto qua ma prima facciamo una leggina per cui non puoi far pipì in piedi se hai più di 70 anni, non serve a un cazzo (letteralmente) ma quello lì, se obbligato a sedersi, deve lasciar libera la sedia, e la sedia ci serve libera. A quei coglioni abbiamo rubato anche il Primo maggio, è Stato facilissimo. Nel mentre il mantra dell’immigrazione, le parole sono importanti, strutture portanti, Decreto Cutro è anagramma di Duce corretto.