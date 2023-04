Partecipate: le nomine del governo Meloni per Enel, Eni, Poste e Leonardo

Habemus nomine. Alla fine il governo ha trovato la quadra nell’intricata partita per il rinnovo dei vertici delle principali partecipate statali, dopo giorni di fumate nere, veti incrociati e qualche scintilla politica dentro la maggioranza. La lista con tutti i nomi dei nuovi manager che andranno a occupare le ambite poltrone per i prossimi tre anni è stata comunicata ufficialmente alla chiusura delle Borse, per evitare scossoni.

Trattativa fino a tarda notte fra Meloni, Salvini e Tajani

La premier Giorgia Meloni aveva provato a trattare fino a tarda notte con Matteo Salvini e Antonio Tajani, per cercare di colmare le distanze tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia: l’intesa è arrivata poi nella giornata di mercoledì 12 aprile. Quattro le “big” su cui erano concentrate le attenzioni di tutti: Enel, Eni, Poste, Leonardo. La madre di tutte le nomine era quella di Enel, il rebus più complicato da risolvere: la presidenza è stata assegnata a Paolo Scaroni e come amministratore delegato la scelta è ricaduta su Flavio Cattaneo.

Sorpresa, piuttosto clamorosa. Dall'uovo di Pasqua spuntano Paolo Scaroni presidente e Flavio Cattaneo ad di @EnelGroupIT . Salvo intese — paolomadron (@paolomadron) April 12, 2023

Caduto il veto della premier su Scaroni all’Enel

L’attuale presidente del Milan è stato candidato da Forza Italia, ma la Meloni aveva posto un veto, soprattutto per via della sua vicinanza a Vladimir Putin e Gazprom quando guidava l’Eni. Cattaneo è vicepresidente esecutivo di Italo nel suo curriculum ci sono anche nove anni a Terna e uno a Telecom Italia: da sempre considerato vicino al centrodestra, è un manager dal profilo più tecnico e quindi accettabile dalla Meloni. Aveva dato la sua disponibilità solo per Enel, pronto a prendere le redini dell’impero che ha costruito negli ultimi nove anni Francesco Starace.

Rovere di Assoimmobiliare nuova presidente di Poste

All’Eni è arrivata l’attesa riconferma di Claudio Descalzi come ad, mentre il generale della Guardia di finanza Giuseppe Zafarana sarà il presidente.

La presidenza di Poste è stata data a Silvia Rovere, presidente di Assoimmobiliare e in “quota Fazzolari”, con Matteo Del Fante rimasto ad. A Leonardo sono finiti Roberto Cingolani (amministratore delegato), ben visto dal Quirinale e fortemente voluto dalla premier, e Stefano Pontecorvo (presidente), voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto.