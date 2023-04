Nomine, scacco per Meloni: da Giorgia pigliatutto alle concessioni a Lega e Fi

Giorgia Meloni non ha sostanzialmente “perso” la partita delle nomine, se guardiamo ai nomi scelti. I profili per le Partecipate di punta mettono al riparo da nuovi “casi Anastasio” e sulla carta Palazzo Chigi ha riportato nomi di peso della stagione di governo del centrodestra ai vertici dell’apparato. Pensiamo, per fare un esempio, al ticket Scaroni-Cattaneo a Enel. Ma la principale questione d’analizzare sulle nomine, lo abbiamo ribadito, è sul metodo più che sui nomi. E qui la premier rispetto alle aspettative esce come la sconfitta della partita.

Perché le nomine sono uno scacco per Meloni: i casi Enel e Terna

Perché? Questione di pragmatismo e prassi. Meloni era partita con la ferma idea di seguire il metodo di Mario Draghi: decidere e poi comunicare. Ha finito cambiandola all’ultimo sotto il pressing incrociato dell’azionista di riferimento delle Partecipate, il ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti facendo così ampie concessioni a Lega, a Forza Italia – che ha schierato al tavolo un Gianni Letta ringalluzzito dopo il drastico ridimensionamento di Licia Ronzulli e dei suoi nel partito – nonché ad apparati dello Stato pre-esistenti al suo esecutivo. L’asse tra il Carroccio e i forzisti blinda il ticket per Enel, riporta in auge Scaroni, proposto direttamente da Silvio Berlusconi, e su sponda della Lega promuove Cattaneo ma, soprattutto, boccia Stefano Donnarumma. Il quale da Papa prossimo di investitura alla maggiore azienda di Piazza Affari si ritrova per ora privato anche della porpora di cardinale, ovvero del ruolo di ad di Terna. Che è destinato a una manager vicina a Meloni, l’ad di Nokia Italia, Giuseppina Di Foggia, di cui proprio Tag43 a febbraio aveva svelato l’ingresso nel circuito delle nomine pubbliche. Di Foggia molto probabilmente si troverà a condividere il vertice del colosso italiano delle reti elettriche con Igor De Biasio, proposto come presidente e vicinissimo a Matteo Salvini. Amministratore delegato di Arexpo e consigliere di amministrazione della Rai, De Biasio è stato scelto per i ruoli che ricopre tra Milano e Roma su spinta decisiva del Carroccio. Ed è stata una sorpresa, visto che fino a poche ore pirma della composizione delle liste il suo nome non compariva tra i papabili per qualche incarico. Confermato, invece, come da pronostico, Matteo Del Fante in Poste Italiane che comincerà così il suo terzo mandato continuando a contare sul prezioso contributo del condirettore generale Giuseppe Lasco, profondo conoscitore della macchina aziendale. Qui Meloni si limita a sostituire la presidente donna, Bianca Mara Farina, con una manager di suo gradimento, Silvia Rovere, ex presidente di Assoimmobiliare. Anche il nome di Rovere è spuntato dal cilindro all’ultimo minuto, quando per quella casella tutti scommettevano su Scaroni.

In Eni ticket “securitario” Zafarana-Descalzi

Nessuna sorpresa, ma questo era ampiamente risaputo, in Eni dove Claudio Descalzi è stato confermato amministratore delegato, nel segno della più assoluta continuità in un momento delicato per il tema degli aprovvigionamenti di energia. Descalzi si è conquistato la riconferma per il quarto mandato anche perché la politica gli riconosce un ruolo di supplenza, ritenendolo de facto il ministro degli Esteri e della Sicurezza Energetica del Paese. Il manager guiderà la messa a terra del Piano Mattei a cui Meloni tiene moltissimo. Interessante il nodo della presidenza del Cane a sei zampe. Qui Meloni ha concesso molto di più agli apparati di sicurezza e alla continuità dello Stato, attenzionata dal Colle, garantendo la poltrona a Giuseppe Zafarana, comandante uscente della Guardia di Finanza. Una svolta rispetto a ogni aspettativa della vigilia che consolida il connubio tra Caserma Piave e le Partecipate dopo il triennio di Luciano Carta a Leonardo. Ma che al contempo accelera per Meloni un’altra partita vitale, quella della nomina a maggio del vertice delle Fiamme Gialle, per lei prossimo e non facile nodo.

Leonardo: il compromesso esplicito di Meloni con il sistema

Su Leonardo Meloni risolve il derby che rischiava di scoprire Mbda Italia e la divisione elicotteri per la corsa alla guida dell’ex Finmeccanica tra Gian Piero Cutillo e Lorenzo Mariani promuovendo Roberto Cingolani che torna nel colosso della Difesa due anni dopo averlo lasciato per entrare nel governo Draghi. Come presidente, Cingolani si troverà a fianco il più blasonato dei nomi scelti personalmente dalla premier, l’ex ambasciatore Stefano Pontecorvo, gradito sia a Palazzo Chigi sia a Guido Crosetto che tuttavia sulla nomina dell’ad aveva sponsorizzato sin dall’inizio Mariani e non ha preso benissimo la decisione della sua leader. A suggerire Cingolani a Meloni è stato un combinato disposto di D&D, ovvero Mario Draghi e Descalzi. Ma la sua nomina, come quella di Cattaneo in quota Lega all’Enel e la riconferma di Descalzi, mostra esplicitamente i due nervi scoperti dell’era meloniana. Il primo è la mediazione continua tra la tensione a una radicale discontinuità e la voglia di Meloni di farsi accettare da un sistema che deve ancora prenderle le misure. Il secondo è l’assenza pressoché totale di una classe dirigente organica a Fdi, confermata dal ritorno di vecchi boiardi organici al centrodestra dei primi Anni Duemila.

Trionfano la vecchia guardia e l’usato sicuro

La prospettiva massima per ora che Meloni può fare è riservarsi una Partecipata non di primissima fascia come Terna o piazzare “bandierine”. Per il resto, vince l’usato sicuro. Scaroni fu nominato in Enel ed Eni come ad da Berlusconi tra il 2002 e il 2005. Cattaneo nello stesso periodo – 2003 – divenne direttore generale della Rai e nel 2005 ad di Terna. Descalzi venne nominato da Matteo Renzi nel 2014, Del Fante da Paolo Gentiloni nel 2017, Zafarana ai vertici delle Fiamme Gialle da Giuseppe Conte nel 2019, Cingolani scelto da Mario Draghi come ministro nel 2021. Nelle scelte di Meloni c’è molta “vecchia guardia” e tanta continuità. L’inquilina di Palazzo Chigi puoi rivendicare come “suoi” solo due presidenti (Rovere e Pontecorvo) e una ad (Di Foggia) su cinque Partecipate. Un risultato decisamente inferiore alle aspettative. Il cedimento su Enel mostra la difficoltà di Fdi di contare autonomamente mentre le scelte di Eni la dipendenza notevole da poteri strutturati per legittimarsi di fatto nello Stato. Il tema resta quello di una classe dirigente che Meloni certifica di non avere alle spalle. Esercizio di realismo e pragmatismo, va detto, ma con chiare implicazioni politiche: la generazione che cantava “il domani appartiene a noi” ed è ascesa alle spalle di Giorgia non è ancora pronta a essere sistema. Le nomine sono state un decisivo test in questo senso.