Nomine, Pisani nuovo capo della Polizia: slitta ancora la GdF

Il Consiglio dei Ministri convocato questa mattina ha dato il via libera alle nomine di Vittorio Pisani come capo della Polizia e di Lamberto Giannini come prefetto di Roma. Accordo anche sul nuovo amministratore delegato della Rai, con Roberto Sergio che andrà a ricoprire il ruolo che fu di Carlo Fuortes. Slitta ancora, invece, la nomina della guida della Guardia di Finanza che, secondo l’Ansa, dovrebbe avvenire nel prossimo CdM – il rinvio sarebbe dovuto alla richiesta di Giorgetti, al momento in missione in Giappone, di essere presente per la sua formalizzazione. La persona designata a guidare le Fiamme Gialle dovrebbe essere Andrea De Gennaro.

Le nomine del governo Meloni e gli auguri di Piantedosi

«Complimenti e auguri di buon lavoro a Lamberto Giannini per la nomina a prefetto di Roma e a Vittorio Pisani per quella a Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza. Sono convinto che, grazie alla loro professionalità ed esperienza, sapranno svolgere al meglio i nuovi prestigiosi incarichi a servizio delle Istituzioni e dei nostri cittadini», ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine della riunione «Sono certo, conoscendo le straordinarie qualità di entrambi – ha aggiunto, – che la loro nomina contribuirà a rafforzare l’azione dello Stato sul versante della tutela dei diritti e della legalità».

Chi sono Pisani, Giannini e Sergio

Vittorio Pisani, classe 1967, è l’attuale vicedirettore dell’Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna), è stato capo della mobile di Napoli e ha diretto attività investigative che hanno condotto alla cattura del boss del clan dei casalesi Antonio Iovine e del capoclan Michele Zagaria. Lamberto Giannini ha alle spalle una lunga carriera in Polizia che lo ha portato a diventarne il capo, dal 4 marzo 2021, succedendo a Franco Gabrielli. Per più di 25 anni si è impegnato nel contrasto all’eversione ed al terrorismo interno ed internazionale, dirigendo giovanissimo la Digos della Questura di Roma (dal 2004 al 2013). Nel 2013 fu promosso Dirigente superiore e nominato direttore del Servizio centrale antiterrorismo. Roberto Sergio, infine, è l’attuale direttore di Radio Rai.