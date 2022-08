I nomi che girano per le liste del Terzo polo di Calenda e Renzi

Il primo obiettivo è quello di garantire un seggio ai fedelissimi, e a quelli che con il tempo hanno lasciato gli altri partiti per sposare i progetti centristi di Matteo Renzi e soprattutto di Carlo Calenda. Italia viva e Azione sono alle prese con il rompicapo della composizione delle liste, tutt’altro che semplice. I posti “certi” a disposizione sono pochi, nella migliore delle ipotesi tra i 20 e i 30 eletti. Per questo Renzi ha chiesto la disponibilità a tutti i dirigenti di Iv di dare una mano, mettendo sul tavolo la necessità di candidature di servizio.

Sicure le fuoriuscite da Forza Italia: Carfagna e Gelmini

Intanto Calenda ha annunciato la sfida al collegio uninominale di Roma Centro contro Emma Bonino, un derby tra ex compagni di viaggio, mentre Renzi giocherà – sempre ricorrendo alla metafora calcistica – la partita in trasferta, laddove si candiderà Silvio Berlusconi. Il leader di Azione segue il dossier-liste insieme a Matteo Richetti, senatore uscente e candidato in Emilia-Romagna, al coordinatore della segreteria, Andrea Mazziotti, già deputato nella precedente legislatura con Scelta civica. E che, manco a dire, ambisce a tornare a Montecitorio. In cima alle priorità di Calenda c’è comunque quella di consentire il ritorno in parlamento alle ministre, fuoriuscite da Forza Italia, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, destinate a correre nelle regioni di appartenenza, quindi Campania e Lombardia. Prima, però, è necessario analizzare le possibilità di far scattare il seggio prima di decidere definitivamente la circoscrizione in cui schierare i profili più rilevanti, anche se tutto porta a Napoli per Carfagna (che nella sua regione avrà il seguito dei fedelissimi Gigi Casciello e Paolo Russo), e Milano per Gelmini.

Puntano la riconferma Costa e Giusy Versace

Reclama la riconferma, inevitabilmente, Enrico Costa, il primo ex berlusconiano a credere in Azione, oggi deputato attivissimo sui temi della Giustizia. Così come non vuole fare da spettatrice Giusy Versace, altra fuoriuscita da Fi, che scenderà in campo. In Emilia-Romagna, un nome caldo è quello di Mara Mucci, ex deputata e candidata alle Regionali, in cui è stata la prima dei non eletti nella sua circoscrizione. Emma Fattorini, docente e vicepresidente del partito, è stata già senatrice dal 2013 al 2018 ed è stata tra le prime a seguire Calenda nella scissione, diventando un profilo spendibile pure per le prossime Politiche. Così come l’attuale consigliera regionale del Lazio e portavoce di Azione, Valentina Grippo, che a fine mandato cerca l’ingresso a Montecitorio. Sempre dal mondo ex dem, Giacomo Leonelli è il nome su cui puntare in Umbria.

Tramontata l’ipotesi di un posto in lista per Ricciardi

L’incastro, tuttavia, prevede di concedere spazio a figure provenienti dalla società civile: circola con insistenza l’ipotesi della candidatura del generale Vincenzo Camporini, già in campo alle Politiche del 2018 con +Europa. L’economista Oscar Giannino potrebbe essere una delle sorprese proposte da Calenda. Il docente di sociologia Stefano Allevi e l’imprenditore Alberto Baban erano stati proposti dal numero uno di Azione al Pd, quando era aperto il confronto con Enrico Letta. Starà a loro decidere se vorranno competere con il Terzo polo, senza alleanza con i dem. Tramontata invece l’ipotesi di un posto in lista per Walter Ricciardi, consulente di Roberto Speranza al ministero della Salute e componente della direzione nazionale di Azione. «Ricciardi non ha mai chiesto di essere candidato e non sarà candidato», ha twittato Calenda, bollando come «castronerie» le voci dell’impegno diretto della virostar. Una grana in meno per l’eurodeputato, che di sicuro non può garantire l’elezione a tutti.

Blindati i fedelissimi renziani Boschi, Bonifazi, Rosato. E dietro…

Nel Terzo polo, un posto in prima fila spetta all’ex sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, oscurato dalle ingombranti presenze di Calenda e Renzi, ma che è la terza punta. Con lui c’è Piercamillo Falasca, liberale e anima del movimento l’Italia c’è. Cosa sta facendo, invece, Renzi? All’interno di Italia viva si studiano le liste con pragmatismo: non sono permessi voli pindarici, perciò l’ex rottamatore vuole blindare i suoi fedelissimi. In cima ci sono Maria Elena Boschi in Toscana, e la ministra Elena Bonetti, a seguire l’ex tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi, ed Ettore Rosato, destinato a correre in Campania. Si valuta dove poter collocare Michele Anzaldi, uomo-comunicazione nelle Istituzioni, per garantirgli possibilità di un rientro a Montecitorio, e la mente economica, Luigi Marattin.

In Sicilia sarà Davide Faraone, attuale capogruppo al Senato, a giocarsi la partita per la riconferma a Palazzo Madama in una posizione eleggibile. Questi i nomi più importanti da salvare per Renzi. Alle spalle tanti portatori d’acqua, spazio all’ex bersaniana Giusy Occhionero, in Molise, e alla sarda Maria Elvira Evangelista, fuoriuscita dal Movimento 5 stelle. In Puglia la new entry dell’ultimo momento, Maria Soave Alemanno (anche lei ex grillina), può ottenere un posto in lista. Anche se, come fa notare un renziano di lungo corso, «il punto non è ottenere la candidatura, ma conquistare l’elezione». Una candidatura di servizio sarà, molto probabilmente, chiesta al sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto. Stessa situazione per l’assessore regionale nella giunta della Regione Campania, Nicola Caputo, e il consigliere regionale irpino, Enzo Alaia. In Toscana, spetterà al consigliere regionale Stefano Scaramelli macinare voti per la compagnia, così come all’eurodeputato fiorentino, Nicola Danti. Una girandola di nomi, che bisognerà mettere insieme, nel Terzo polo, per rispettare i patti siglati tra i leader. Evitando che il progetto entri in fibrillazione già ai primi vagiti.