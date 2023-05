Da Sergio e Rossi in giù, tutti i nomi della Rai del dopo Fuortes

Il tramonto di quella che doveva essere la “Rai dei migliori” è terminato con un ultimo tango, malinconico e a tratti pietoso. Il decreto “contra personam” sul Teatro San Carlo di Napoli, le dimissioni piccate dell’amministratore delegato della tivù di Stato Carlo Fuortes, quella lettera in cui sono stati rivendicati risultati inesistenti e la replica delle forze politiche al governo: un mix che rappresenta una delle pagine più buie del servizio pubblico e quindi, come ama definirla la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, della Nazione.

Al timone Roberto Sergio e Gianpaolo Rossi

Nel futuro il timone della Rai sarà nelle mani di Roberto Sergio e Gianpaolo Rossi: il primo come ad, per coronare una carriera tutta dedicata alla spasmodica ricerca del potere, il secondo – noto per i suoi post contro il Quirinale – come direttore generale con deleghe editoriali, per provare a cambiare la narrazione del Paese e del contesto politico internazionale in cui viviamo.

Marinella Soldi non molla la poltrona

Terzo incomodo: la presidente Marinella Soldi che alla fine, in perfetta “filosofia” renziana, ha scaricato Fuortes e ora cercherà di ritagliarsi un ruolo per resistere fino alla fine del suo mandato, dimenticando che si era presentata il giorno dell’insediamento come una manager in stile anglosassone. Peccato che a Londra per casi simili i presidenti si dimettano, e non si lamentino. Ma forse è la sua bizzarra visione anglosassone della “sostenibilità”, cioè restare sulla poltrona il più tempo possibile.

Le accuse di Fuortes al cda che gli ha sempre approvato tutto

Come si è arrivati all’addio di Fuortes? Riavvolgendo il nastro, va ricordato che a marzo l’ormai ex ad aveva incontrato la Meloni a Palazzo Chigi, nel silenzio generale, anche se i giornali scrivevano che il timing dell’uscita era stato deciso assieme al governo. Il 20 aprile è stato approvato il bilancio Rai, primo passaggio concordato con Palazzo Chigi; il 4 maggio il Consiglio dei ministri ha approvato la norma contro Lissner, con Fuortes che infine si è dimesso accusando il Consiglio di amministrazione della Rai, che però gli aveva sempre approvato tutto.

Ora Sergio sarà nominato amministratore delegato probabilmente con cinque voti favorevoli su sette (compreso quello della presidente che si è esibita in un accorato appello alla collaborazione degli stakeholder, quindi anche a noi “abbonati-clienti”); poi il cda nominerà, sempre con cinque voti, direttore generale Rossi, che in futuro diventerà amministratore delegato come da accordi, sempre che dal risultato delle Europee non escano scherzetti.

Diaco si sposta da Rai2 a Rai1, Giletti al posto di Fazio?

È noto che gli organigrammi sono pronti da tempo. A dirigere il Tg1 andrà il meloniano Gian Marco Chiocci, ennesimo esterno, proveniente dall’Adnkrons di Pippo Marra. Tra le altre caselle già decise, ci sono Antonio Preziosi al Tg2, Incoronata Boccia al Tg2 Post, Mario Orfeo al timone del Tg3, Lorenzo Lo Basso per Agorà estate, Angelo Mellone per il Day time (dove forse però potrebbe restare Simona Sala); Nicola Rao oppure Paolo Corsini agli Approfondimenti, Marcello Ciannamea al Prime time. Pierluigi Diaco si sposterà da Rai2 a Rai1, Pino Insegno dovrebbe… ereditare l’Eredità, con Massimo Giletti, travolto dal caos della cancellazione in anticipo del suo Non è l’Arena su La7, che andrà al posto di Fabio Fazio. Giorgia non si dimenticherà degli amici, distribuendo incarichi pure a Monica Setta, Laura Tecce, Pierangelo Buttafuoco, Marcello Veneziani, Alessandro Campi, Francesco Storace e Marcello Foa.

Monica Maggioni al posto di Giuseppina Paterniti

In questo domino, Monica Maggioni andrebbe al posto di Giuseppina Paterniti, come direttrice editoriale per l’Offerta informativa; per Francesco Giorgino, volto storico del Tg1 ma vittima di purghe, pronto il posto a capo dell’Ufficio studi che ora è occupato da Claudia Mazzola, che potrebbe andare a guidare una nuova direzione di collegamento tra ad e dg. Giuseppe Carboni è destinato a Rai Parlamento, mentre resisterebbe ancora quella zona grigia a cavallo del Partito democratico e del “partito Rai”, con Silvia Calandrelli al Genere Cultura, Maria Pia Ammirati alle Fiction, Nicola Claudio direttore Governance e Segreteria societaria, direttore dello Staff della presidenza Rai e presidente di Rai Cinema. Tutte figure sempre pronte a obbedire al nuovo padrone, senza battere ciglio.

Che fine faranno i “giovani” Vespa (intoccabile), Annunziata e Augias?

Infine c’è da chiedersi che fine faranno i “giovani” Bruno Vespa, Lucia Annunziata e Corrado Augias, 238 anni in tre: figure su cui la Rai ha investito proprio per invertire la rotta, alla ricerca del pubblico giovane. Insomma questa linea editoriale Soldi-Fuortes è stata coerente, non c’è che dire: avevano detto in Vigilanza che avrebbero puntato sui giovani, sappiamo com’è andata a finire.