Noi, stasera su Rai 1: trama, cast e anticipazioni sulla prima puntata

Parte domenica 6 marzo su Rai 1 alle 21.25 la serie Noi, adattamento italiano del family drama americano This is us, targato Nbc. Diretta da Luca Ribuoli, nei dodici episodi della prima stagione racconta la storia di Pietro e Rebecca Peirò, giovane coppia che, a cavallo degli Anni 80, si trova ad affrontare la sfida di crescere tre figli, fino ad arrivare ai giorni nostri, con Claudio, Caterina e Daniele alle prese con la ricerca della propria strada e la costruzione del proprio futuro. Sullo sfondo il ritratto di un Paese che si evolve e che, di anno in anno, cambia volto.

Noi: cosa sapere sulla fiction in onda stasera su Rai 1 alle 21.25

Noi: la trama

Tutto ha inizio a Torino, nel 1984. Pietro e Rebecca aspettano tre gemelli e, nel bel mezzo dei festeggiamenti del compleanno del compagno, la ragazza inizia ad avere le doglie. Il parto si rivela tutt’altro che semplice: uno dei bambini non sopravvive e, deciso a uscire dall’ospedale con tre figli, l’uomo prende una decisione che rivoluzionerà completamente il corso delle loro vite: adottare Daniele, un neonato di colore, abbandonato all’esterno della caserma dei pompieri. Ritornati a casa, i due si scontrano sin da subito con le gioie e i dolori della quotidianità di un genitore. E, soprattutto, le difficoltà di crescere con attenzione dapprima tre neonati, poi tre bambini, infine tre adolescenti senza perdere il focus sui loro sogni e le loro ambizioni personali. Con un viaggio temporale che porta i telespettatori avanti di qualche anno, la fiction catapulta le storie nel presente. I protagonisti diventano Daniele, Caterina e Claudio. Il primo è un marito e padre felice, ha una carriera brillante ma continua a sentire il bisogno impellente di mettersi sulle tracce del padre biologico. La seconda, invece, stanca di lottare contro i suoi problemi di peso, decide di affrontarli per ritrovare la fiducia in se stessa. L’ultimo, invece, lascia una carriera consolidata come attore televisivo per dedicarsi al teatro. Insieme e da soli affronteranno dolori e segreti che non hanno mai voluto sfiorare, scoprendosi più forti e vulnerabili di quanto pensassero.

Noi: il cast

Nel cast di Noi troviamo Lino Guanciale (Pietro Peirò), Aurora Ruffino (Rebecca Peirò), Dario Aita (Claudio Peirò), Claudia Marsicano (Caterina Peirò), Livio Kone (Daniele Peirò), Angela Ciaburri (Betta), Leonardo Lidi (Teo), Flavio Furno (Michele), Isabel Fatima (Teresa), Sofia Benaud (Anna), Francesca Agostini (Sofia), Liliana Fiorelli (Chiara), Giordana Faggiano (Ludovica), Massimo Wertmüller (Dottor Castaldi), Italo Amerighi (Umberto) e Cinzia Susino (Rosa).

Noi: tutte le anticipazioni sulla prima puntata

Nel primo dei due episodi, Il gioco della vita, Pietro e Rebecca affrontano il primo parto. Arrivati in ospedale, sorgono delle complicazioni ma Pietro, ostinatamente ottimista, è certo che andrà tutto bene. Purtroppo non sarà così: mentre due bambini nascono sani e senza problemi, il terzo non ce la fa. I due decidono, dunque, di fare un passo che li cambierà per sempre: prendere in adozione un neonato abbandonato. Parecchi anni dopo, Caterina, Claudio e Daniele sono adulti e provano a giostrarsi tra sogni e drammi personali. I primi due vivono a Roma e sono entrambi irrisolti: Cate lotta da sempre col suo corpo, fino a quando, convinta dal fratello, non decide di partecipare a un incontro dell’Associazione Mangiatori Compulsivi. È lì che conosce Teo, simpatico, interessante e alla ricerca di un sostegno come lei. Claudio, invece, stufo di un personaggio che gli sta stretto, molla la televisione e si trasferisce a Milano per dare una chance al palcoscenico teatrale. Intanto Daniele, realizzato e con una splendida famiglia, sembra non avere intoppi. Se non uno: cerca disperatamente il padre biologico. Per una strana coincidenza, lo ritroverà il giorno del suo compleanno e, dopo la confusione iniziale, deciderà di farlo conoscere alla moglie e alle figlie.

Nel secondo, invece, I fantastici 3, Pietro e Rebecca iniziano a vivere nei panni di neogenitori non senza qualche difficoltà. La gestione dei piccoli li stanca: lei è spesso insofferente e arrabbiata, lui cerca di mantenere la calma ma non riesce a bypssare le ormai quotidiane incomprensioni. In più, c’è un pensiero che li turba: sembrano ossessionati dall’idea che i genitori naturali di Daniele possano portarlo via. Un presentimento che, nel presente, diventerà quasi reale e la lascerà scossa. Nel frattempo, Teo e Cate sono sempre più vicini ma l’ombra di Claudio, impegnato con l’ennesima fidanzata da scaricare, inizia a complicare le cose e, a Milano, le figlie di Daniele si preparano a un incontro che non si sarebbero mai aspettate di fare.