Noi, anticipazioni quinta puntata: trama, cast e cosa sapere sulla serie in onda stasera 3 aprile su Rai 1

La famiglia Peirò torna su Rai 1 con la quinta puntata di Noi in onda questa sera, domenica 3 aprile 2022 a partire dalle 21.25. Nei dodici episodi della prima stagione, l’adattamento del family drama This is us, diretto dal regista Luca Ribuoli, racconta la storia di Pietro e Rebecca Peirò, una giovane coppia di ragazzi che, a cavallo degli Anni 80, si misura con la straordinaria quanto complicata sfida di crescere tre figli. Attraverso una curiosa sovrapposizione di piani temporali e flashback, i ricordi del passato si allineano con il racconto del presente, che vede i tre fratelli, Claudio, Caterina e Daniele alle prese con drammi sentimentali, scelte professionali e un futuro tutto da costruire. Sullo sfondo, il ritratto di un’Italia che cambia e che, di anno in anno, si evolve.

Noi: cosa sapere sulla quinta puntata della serie tivù in onda stasera su Rai 1 alle 21.25

Noi: il cast

Nel cast di Noi troviamo Lino Guanciale (Pietro Peirò), Aurora Ruffino (Rebecca Peirò), Dario Aita (Claudio Peirò), Claudia Marsicano (Caterina Peirò), Livio Kone (Daniele Peirò), Angela Ciaburri (Betta), Leonardo Tidi (Teo), Flavio Furno (Michele), Isabel Fatima (Teresa), Sofia Bernaud (Anna), Francesca Agostini (Sofia), Liliana Fiorelli (Chiara), Giordana Faggiano (Ludovica), Massimo Wertmuller (Dottor Castaldi), Italo Amerighi (Umberto) e Cinzia Susino (Rosa).

Noi: tutte le anticipazioni sulla quinta puntata

Nel primo dei due episodi, Il tempo è prezioso, è il 1984 e Rebecca e Pietro sono innamoratissimi. La gravidanza procede a gonfie vele ma, man mano che si avvicina la data del parto, l’umore della ragazza si fa sempre più instabile, tra pianti, nervosismo e momenti di tenerezza. È nel giorno del compleanno del marito che raggiunge il culmine, quando si rende conto che non riuscirà a renderlo speciale come vorrebbe. Ancora non sa che, invece, sarà una giornata indimenticabile, coronata dall’arrivo dei fantastici tre. Come nel passato, anche nel presente non mancano le difficoltà. Daniele deve vedersela con un collega poco accomodante e con la malattia di Mimmo, che ormai si rifiuta di prendere le medicine. Cate, invece, si trova a un bivio: capire se sottoporsi o meno all’intervento del bypass gastrico, decisione che la turba parecchio. Infine Claudio, nel bel mezzo delle prove per lo spettacolo teatrale, è stretto nella morsa di Chiara e Ludovica ma il suo cuore sembra portarlo altrove.

Nel secondo, invece, Sposi, sono passati parecchi anni dal matrimonio di Pietro e Rebecca, i gemelli sono cresciuti, la ragazza ha ripreso a cantare nella band e il tempo da trascorrere in coppia si è ridotto al minimo. Pietro, però, non si dà per vinto e continua a sorprenderla con idee originali: l’entusiasmo degli inizi si sarà affievolito ma l’amore tra loro è rimasto intatto. Dal canto suo, Rebecca non sembra tranquilla: vorrebbe riprendersi la vita di prima ma ha paura di deludere il compagno. Nel presente, Claudio è intenzionato a troncare sia con Chiara che con Ludovica per provare a essere felice con Sofia ma, prima, deve convincerla a fidarsi di lui. Daniele continua ad avere problemi sul lavoro e, per colpa del collega, rischia di non assistere alla premiazione della figlia Terry. Dubbi e incertezze non risparmiano neppure Cate che, terrorizzata dall’operazione, si affida all’amore di Teo e inizia a liberarsi dai suoi fantasmi.