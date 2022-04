Noi, anticipazioni ultima puntata: cosa sapere sulla serie in onda stasera 10 aprile su Rai 1

Ultimo appuntamento con Noi in onda questa sera, domenica 10 aprile 2022 alle 21.25 su Rai 1. Grandi protagonisti della prima stagione del family drama diretto da Luca Ribuoli e ispirato alla serie americana This is Us, sono Rebecca e Pietro Peirò, due ragazzi che si ritrovano, da un momento all’altro, neogenitori di tre bambini. Un’avventura entusiasmante e complicata che, se da un lato, metterà a dura prova il loro rapporto di coppia, facendo scricchiolare qualche certezza, dall’altra li riempirà di una gioia inestimabile. Attraverso un affascinante alternarsi di passato e presente, i ricordi arricchiscono la narrazione della storia dei tre fratelli, Caterina, Claudio e Daniele, così diversi ma così uniti nel percorso quotidiano verso la costruzione di una vita e di un futuro in cui poter abitare e realizzare i propri progetti.

Noi: cosa sapere sull’ultima puntata della serie in onda stasera alle 21.25 su Rai 1

Noi: il cast

Nel cast di Noi, accanto ad Aurora Ruffino nei panni di Rebecca Peirò e Lino Guanciale in quelli di Pietro Peirò, troviamo anche Claudia Marsicano (Caterina Peirò), Dario Aita (Claudio Peirò), Livio Kone (Daniele Peirò), Leonardo Tidi (Teo), Angela Ciaburri (Betta), Flavio Furno (Michele), Isabel Fatima (Teresa), Sofia Bernaud (Anna), Francesca Agostini (Sofia), Liliana Fiorelli (Chiara), Giordana Faggiano (Ludovica), Timothy Martin (Mimmo), Italo Amerighi (Umberto), Cinzia Susino (Rosa) e Massimo Wertmüller (Dottor Castaldi).

Noi: tutte le anticipazioni sugli episodi

Nel primo dei due episodi, Napoli, la salute di Mimmo peggiora a vista d’occhio e Daniele decide di portarlo a Napoli, dove è nato, per ritrovare i posti, gli affetti e la musica di un tempo, regalandogli un viaggio carico di amore. Cate e Teo, intanto, vogliono sposarsi ma decidono di rallentare coi preparativi: i giorni che hanno vissuto sono stati stressanti e hanno bisogno di calma. Per Claudio, invece, è arrivato l’atteso debutto a teatro e l’emozione si fa sentire. A rovinare tutto, a pochi minuti dall’inizio, sarà una telefonata allarmante del fratello, che lo manderà in crisi. Nel passato, invece, l’adolescenza dei ragazzi cammina su binari paralleli ma fatti dalle stesse insicurezze: l’ansia per i compiti, i primi approcci con il sesso, la gelosia e il senso di abbandono. Pietro e Rebecca provano a fare squadra per affrontare tutto con fermezza ma, talvolta, le cose sfuggono di mano.

Nel secondo, La luna, ci troviamo nei primi Anni 80, a Torino. Pietro, giovane alla ricerca di fortuna, e Rebecca, promettente cantante, si incontrano e si innamorano a prima vista. Dopo 20 anni, sono ancora insieme, la ragazza continua a cantare ma le cose non sembrano andare così bene: mentre lei è decisa e felice di andare in tour col gruppo, il marito è geloso, vive male questa decisione e cede alle vecchie, brutte abitudini. Una svolta che li porterà a decidere di prendersi una pausa. Nel presente, invece, Rebecca assiste, assieme al resto della famiglia, allo spettacolo di Claudio, che riscuote grande successo. È finalmente arrivata l’ora del suo riscatto, il momento di emergere e la telefonata di un importante regista renderà tutto più bello. Ma, come in ogni cosa, le scelte impegnative possono comportare delle rinunce.