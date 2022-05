Noi siamo tutto stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sul film

L’amore batte ogni cosa, anche le malattie più gravi. Questo il messaggio di Noi siamo tutto, film del 2017 di Stella Meghie con Amandla Stenberg, già vista in Hunger Games nel ruolo della piccola Rue. In onda stasera 11 maggio, alle 21,25 su Rai1, racconta la relazione tra la protagonista Maddy, affetta da una patologia che non le permette di uscire di casa, e il vicino di casa Olly. Nel cast anche Nick Robinson (Jurassic World), Ana de la Reguera e Peter Benson. La visione del film sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Noi siamo tutto, trama e cast del film stasera 11 maggio 2022 su Rai1

La trama di Noi siamo tutto ruota attorno a Maddy (Amandla Stenberg), ragazza che a causa di una grave malattia non può uscire di casa. Ora è maggiorenne, ma non ha mai potuto vivere le esperienze dei suoi coetanei poiché costretta sempre all’interno della sua camera da letto. Non ha mai ricevuto il primo bacio, non ha mai potuto sentire il suono delle onde del mare e stringere relazioni. Per fuggire dalla triste realtà, si rifugia nei libri che divora ogni giorno e ogni notte per vivere ogni emozione possibile. Suo unico contatto con il mondo è la madre e infermiera Carla (Ana de la Reguera) che per salvaguardare la salute della figlia le ha costruito intorno una gabbia dorata.

Ormai rassegnata a un’esistenza di solitudine, scopre però che qualcosa sta cambiando. Un giorno infatti una nuova famiglia si trasferisce nella casa accanto, i coniugi Bright. All’uscio si presenta Olly, il figlio, con l’obiettivo di portare un invitante ciambellone appena sfornato in pieno rispetto delle regole di buon vicinato. Il ragazzo nota Maddy nonostante lei cerchi di nascondersi alla sua vista e ne rimane folgorato. Inizia infatti a escogitare ogni modo per comunicare con lei attraverso i vetri delle finestre, i messaggi sul cellulare e i bigliettini di carta. Tra i due nasce una profonda amicizia che molto presto tende a sfociare in un legame molto più profondo, più forte persino della malattia.

Noi siamo tutto, qualche curiosità sul film stasera 11 maggio 2022 su Rai1

Il film di Stella Meghie, in originale Everything, Everything, si basa sull’omonimo romanzo di Nicola Yoon. Il libro, edito in Italia da Sperling & Kupfer, ha esordito al primo posto nella classifica del New York Times e vi è rimasto ai vertici per due anni. Come si può leggere sul suo sito ufficiale, Yoon si definisce un’inguaribile romantica, caratteristica che ha trasferito nelle sue opere tanto da divenire una delle scrittrici young adult più apprezzate in patria. Noi siamo tutto non è il solo film tratto dai suoi romanzi. Nel 2019 infatti è sbarcato in sala Il sole è anche una stella con protagonisti Yara Shahidi e Charles Menton.

Il film con Amandla Stenberg presenta tuttavia alcune differenze con il romanzo originale. Il libro infatti descrive la madre Carla con tratti somatici asiatici, mentre nel film è una donna di colore. Inoltre il colore degli occhi della protagonista si presentano qui di colore marrone, a fronte del blu oceano che vantano nelle pagine.