Noi, loro, gli altri: l’album di Marracash con in copertina Elodie

«Noi, loro, gli altri. Il nuovo album. Fuori domani, un’ora dopo la mezzanotte». Marracash ha annunciato così poco fa l’uscita del disco, proprio a poche ore dal lancio. Lo ha fatto su Instagram, pubblicando quattro foto, tre copertine e una con la track list.

Noi, loro, gli altri: la foto con Elodie e il post della cantante

A far scatenare i fan sui social è stata sicuramente la prima delle quattro foto. Una famiglia di fronte un’enorme casa, colori tenui e calorosi. Ma soprattutto la presenza di Elodie. Dopo la rottura dei due, arrivata lo scorso mese, erano state pubblicate foto della cantante in compagnia del modello Davide Rossi, il suo nuovo flirt. Non sembra esserci, però, alcun astio tra i due e ora in tanti sognano un ricongiungimento della coppia. La loro relazione aveva avuto il via nel 2019 e lo scorso mese i primi rumors avevano fatto intendere che alla base della rottura ci fosse un’altra donna: la cantante e attrice Rosmy. La teoria, però, è stata smentita dallo stesso Marracash, che su Twitter ha ironizzato sull’identità di questa ragazza.

Ma chi cazzo è questa???? Ma chi l’ha mai vista?? 😂😂😂 #gossip — MARRACASH (@marracash) October 21, 2021

Noi, loro, gli altri: uscita il 19, ecco la tracklist

A far esaltare i fan, però, c’è anche la tracklist dell’album Noi, loro, gli altri. Uscirà il 19 novembre all’1.00 ed è già in pre-order. Contiene quattordici canzoni. Tre i featuring che hanno generato stupore e curiosità tra gli appassionati. Si parla delle canzoni ∞ Love, Laurea ad Honorem e Nemesi. Rispettivamente sono la terza, l’ottava e la dodicesima traccia del disco e Marracash sarà affiancato da Guè, Calcutta e Blanco. La tracklist completa, a quanto si legge nella quarta foto, è: Loro, Pagliaccio, ∞ Love, Io, Crazy Love, Cosplayer, Dubbi, Laurea ad Honorem, Noi, Noi, loro, gli altri, Gli altri (Giorni stupidi), Nemesi, Dumbo gets mad, Cliffhanger.