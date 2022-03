Noi stasera su Rai1 la serie tv con Lino Guanciale e Aurora Ruffino: trama, cast e anticipazioni della terza puntata

Stasera 20 marzo, alle 21,20 su Rai1, torna la serie tv Noi, remake italiano della statunitense This is Us. Al centro della narrazione ci sarà ancora una volta la coppia formata da Pietro e Rebecca, nei cui panni recitano rispettivamente Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Nel cast anche Dario Aita e Claudia Marsicano. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Noi, trama e cast delle puntate di stasera 20 marzo 2022 su Rai1

Il primo episodio di stasera, dal titolo Fratelli, inizia come sempre nel passato, con Pietro e Rebecca alle prese con le difficoltà dei figli ora adolescenti. Claudio e Daniele non hanno ancora risolto i diverbi fra di loro, mentre Caterina si trova ogni giorno a combattere contro le insicurezze dovute al suo peso. Un giorno Rebecca riceve la possibilità di tornare a cantare grazie a Orso, un amico di vecchia data che la invita per un provino. Rimettersi in gioco non è però facile e, a dispetto di quanto di sarebbe aspettata, Pietro non mostra entusiasmo per la situazione. La narrazione si sposta poi nel presente con Claudio ancora alle prese con le prove a teatro, ma la parte scelta per lui non sembra fare al caso suo. L’unica che sembra capire le sue difficoltà è Chiara, che cerca di aiutarlo a tirar fuori le sue insicurezze.

La seconda puntata di Noi, Buon Natale, inizia nel 1993 con la famiglia in partenza per una vacanza in montagna. Come da tradizione, sono diretti a casa dei genitori di Rebecca ma, a parte la donna, nessun altro membro del nucleo familiare dimostra contentezza. Pietro manifesta più insofferenza di tutti, chiedendo di poter avere un po’ di riservatezza e spazio per festeggiare in intimità. Durante il viaggio però l’auto subisce un guasto che blocca i cinque in mezzo al nulla e li costringe a trovare riparo in una baita. Quello che sembrava il peggior Natale della storia si tramuta in un’esperienza indimenticabile. Le feste fungono dal fil rouge anche con il presente ma, a differenza del passato, il Natale a casa di Daniele è speciale. Al cenone, oltre a tutta la famiglia, partecipano anche Mimmo e Chiara, la nuova fiamma di Claudio. Tuttavia l’atmosfera non prende la direzione sperata e sorgono subito i primi malumori fra gli ospiti.

Noi, il cast della serie stasera 20 marzo 2022 su Rai1

Nel cast di Noi figurano Lino Guanciale nei panni di Pietro e Aurora Ruffino in quelli della moglie Rebecca. Volto dei tre figli adolescenti sono Gianmaria Brambillasca (Claudio), Malich Cisse (Daniele) e Giulia Barbuto Da Cruz (Caterina). Dario Aita interpreta invece Claudio da adulto, mentre Claudia Marsicano interpreta Caterina e Livio Kone veste i panni di Daniele. Spazio anche a Liliana Fiorelli nei panni di Chiara e Timothy Martin in quelli di Mimmo.