Noi, anticipazioni quarta puntata: trama, cast cosa sapere sulla serie in onda stasera 27 marzo su Rai1

Lino Guanciale e Aurora Ruffino tornano in Noi, remake italiano della serie americana This is Us. Stasera 27 marzo, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda il quarto appuntamento con la trasmissione del settimo e ottavo episodio. Al centro, come sempre, le vicissitudini della famiglia Peirò con le puntate che si divideranno tra flashback e vicende del presente. Nel cast anche Claudia Marsicano e Dario Aita. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Noi, trama delle puntate di stasera 27 marzo 2022 su Rai1

Nel primo episodio di Noi, dal titolo La baita, Daniele non ha alcuna intenzione di ricucire con la madre. È ancora troppo forte infatti il dolore per quanto scoperto, dato che tutte le sofferenze del passato hanno di nuovo preso il sopravvento sulla sua vita. Problemi anche per Caterina che vive un momento di profonda incomprensione con la madre Rebecca: la scelta di ricorrere a un bypass gastrico per risolvere i problemi di peso infatti non fa che alimentare i malumori tra le due, che rischiano di giungere a una forte rottura. La soluzione però potrebbe essere dietro l’angolo grazie alla baita di famiglia che, situata in alta montagna, consente di riflettere e ritrovare la giusta armonia. Caterina e Daniele vi si recano subito ma qui trovano Claudio e Chiara, intenzionati a trascorrere un momento privato e romantico.

Nella seconda puntata di Noi, La casa, la narrazione torna a metà degli Anni 80. Pietro e Rebecca sono alle prese con la ricerca di un appartamento più spazioso in vista della nascita del loro primo figlio. Quando però scoprono che la donna è incinta di tre gemelli, vedono il mondo crollare loro addosso. La coppia, nonostante sia felice, non può fare a meno di pensare al contraccolpo economico che la nascita di tre bambini potrà avere sulla loro vita. Pietro vorrebbe fare tutto da solo, fidandosi di se stesso e della sua rinomata caparbietà, ma Rebecca preferisce chiedere aiuto alla propria famiglia. Tornati nel presente, i fratelli Peirò non vivono giornate particolarmente felici. Caterina è infatti preoccupata per le condizioni di salute di Teo, mentre Daniele si trova alle prese con un pesante debito economico da risanare. Non va meglio nemmeno a Claudio, vittima di casini professionali e sentimentali.

Noi, il cast della serie in onda stasera 20 marzo 2022 su Rai1

Nel cast di Noi figurano Lino Guanciale nei panni di Pietro e Aurora Ruffino in quelli della moglie Rebecca. Volto dei tre figli adolescenti sono Gianmaria Brambillasca (Claudio), Malich Cisse (Daniele) e Giulia Barbuto Da Cruz (Caterina). Dario Aita interpreta invece Claudio da adulto, mentre Claudia Marsicano interpreta Caterina e Livio Kone veste i panni di Daniele. Spazio anche a Liliana Fiorelli nei panni di Chiara e Leonardo Lidi in quelli di Teo.