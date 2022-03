Anticipazioni Noi stasera su Rai1: tutto sulla seconda puntata

Secondo appuntamento con la serie Noi, adattamento italiano di This Is Us. Stasera 13 marzo, alle 21,25 su Rai1, tornano dunque le avventure di Pietro e Rebecca, giovane coppia la cui storia attraversa i decenni dagli Anni 80 ai giorni nostri. Volti dei protagonisti sono Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Nel cast anche Dario Aita, Claudia Marsicano e Massimo Wertmüller. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Noi, trama e cast delle puntate stasera 13 marzo 2022 su Rai1

La prima puntata e la gita al fiume

La prima puntata di Noi, dal titolo Fiume, tramite un flashback mostra Caterina (Anna De Luca), Claudio (Francesco Mandolini) e Daniele (Girum Felicani), i tre figli dei protagonisti Pietro (Lino Guanciale) e Rebecca (Aurora Ruffino), ormai cresciuti. Hanno infatti otto anni di età, ma i due maschietti non riescono proprio ad andare d’accordo. Caterina, dal canto suo, si trova anche ad affrontare i primi problemi di peso. Tenere insieme la famiglia, pertanto, diventa ogni giorno più difficile e faticoso, tanto che Pietro è costretto molto spesso a soccombere alle difficoltà. Per questo, sperando di stemperare la tensione e trovare un po’ di relax, i due genitori organizzano una gita al fiume per tutta la famiglia.

A questo punto termina il flashback e la trama si sposta nuovamente nel presente. La sintonia fra Caterina (Claudia Marsicano) e Teo (Leonardo Lidi) diventa sempre più palpabile, ma in questo modo la prima scopre che l’uomo nasconde un dolore profondo. Anche il rapporto tra Mimmo (Timothy Martin) e Daniele (Livio Kone) diventa sempre più intenso, ma qualcosa non convince. A Milano intanto Claudio (Dario Aita) si scontra con un ambiente ostile, ma una nuova conoscenza nel teatro è pronta a sconvolgerlo.

Il secondo episodio, i Mondiali 1982 e la Nazionale

Nel secondo episodio, Campioni del mondo, la trama torna molto indietro nel tempo, partendo dal 1982. È la notte di Italia – Germania Ovest, finale dei Mondiali di calcio in Spagna. Rebecca è su di giri poiché proprio quella sera deve esibirsi in un locale cittadino. La sua concentrazione sul lavoro e la carriera però la allontanano dall’idea di avere dei figli, rattristando il marito Pietro che vorrebbe, dal canto suo, allargare la famiglia. La vittoria della Nazionale però infiamma una passione che riesce a cambiare le carte in tavola.

L’Italia del calcio è filo conduttore che porta poi al presente, con gli Azzurri impegnati in un match importante. Nel frattempo, Caterina però è costretta a confrontarsi con un suo passato ingombrante. A Milano, invece, Claudio si concentra sulle prove a teatro, facendosi aiutare da Mimmo, Anna (Sofia Benaud) e Teresa (Isabel Fatima). Intanto Betta (Angela Ciaburri) e Daniele, dal canto loro, sperano di poter trascorrere una serata romantica in privato, ma una notizia inattesa rovina l’atmosfera e il clima di coppia.