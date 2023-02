Noemi: età, canzoni, marito e duetto con Mara Sattei a Sanremo 2023

Omaggio a Gigi D’Agostino quest’anno nella serata cover del Festival di Sanremo. Mara Sattei e Noemi saliranno sul palco dell’Ariston con una delle hit di successo del dj. Un momento emozionante per le due cantanti che hanno scelto questo brano per inviare un messaggio di affetto all’artista che da tempo combatte contro una grave malattia. Ma chi è Noemi e cosa sappiamo della sua carriera?

Noemi: biografia e canzoni

Noemi, vero nome Veronica Scopelliti, è nata a Roma il 25 gennaio del 1982. Dopo essersi laureata al DAMS della facoltà di Lettere e Filosofia ed in Regia televisiva e cinematografica, ha lavorato come corista entrando a far parte dello spettacolo Donna Gabriella e i suoi figli di Gabriele Cirilli.

Nel 2007 prende parte alle selezioni di Sanremolab dove viene ammessa tra i dodici finalisti ma non si aggiudica la vittoria. La sua passione per la musica è così forte che non si arrende e nel 2008 partecipa ai provini di X-Factor. É l’anno della svolta: la cantante concorre nella squadra di Morgan con il pezzo Briciole che non vincerà il talent ma riscuote da subito un enorme successo che la porterà a grandi collaborazioni con Irene Grandi, Zucchero, Claudio Baglioni, Gianluca Grignani e Fiorella Mannoia.

I riconoscimenti, i successi e la vita privata

Il suo primo album Sulla mia pelle esce nel 2009, anticipato dal brano L’amore si odia inciso in duetto con Fiorella Mannoia. Nel 2010 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con Per tutta la vita classificandosi quarta ed aggiudicandosi il disco di platino. Salirà sul palco dell’Ariston ben 7 volte, con brani che scaleranno le classifiche come Sono solo parole, che nel 2012 si aggiudica il terzo posto, Bagnati dal sole, nel 2014, con il quale si aggiudica il Telegatto di Sanremo Social fino alla passata edizione con Ti amo non lo so dire. Alla carriera da cantautrice affianca delle partecipazioni televisive come giudice a The Voice of Italy ed al talent show Sanremo Young.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Noemi è sposata dal 2018 con il musicista Gabriele Greco, bassista che fa parte della band della cantante.