Noemi Bocchi in tribunale come parte offesa: udienza a porte chiuse

«Mi state tormentando, sono molto offesa». Così Noemi Bocchi in tribunale cerca di allontare i cronisti arrivati in massa per via di un’udienza che la vedeva come parte offesa. Il processo riguarda la separazione dall’ex marito Mario Caucci. L’imprenditore è imputato nel processo che vede, invece, la compagna di Totti dall’altra parte della barricata. L’arrivo di cronisti e curiosi ha spinto il tribunale a portare avanti il processo a porte chiuse.

Noemi Bocchi in tribunale, perché?

«Non vogliamo rilasciare dichiarazioni» hanno detto i legali di Mario Caucci mentre uscivano dall’aula. Si sa pochissimo, quindi, dell’udienza. A quanto si apprende, la Bocchi è da tempo parte offesa nel processo per la separazione dal suo ex marito. Per ottenere alcuni riscontri, sono stati ascoltati cinque amici della donna, che avrebbero risposto alle domande del giudice in quanto informate sui fatti.

L’arrivo della donna al tribunale di Roma ha destato immediatamente l’attenzione dei curiosi, dei giornalisti e dei fotografi. Questo ha spinto il giudice a scegliere di portare avanti il processo a porte chiuse. Di solito, questo avviene solo in casi particolari, oppure in caso di reati gravi.

Cosa è successo alla compagna di Totti

La notorietà della donna in seguito alla sua relazione con Totti, ma soprattutto la piccola folla presso il Tribunale di Roma, ha convinto il giudice a portare avanti il processo sulla separazione della donna dall’ex marito a porte chiuse. Noemi Bocchi in tribunale come parte offesa è la compagna di Totti dopo la separazione dell’ex capitano della Roma con la showgirl Ilary Blasi.

Lo sportivo aveva scelto di festeggiare il suo compleanno proprio con la Bocchi e con i suoi figli, proprio nel ristorante che frequentava con Ilary non molto tempo prima e dove avevano festeggiato il loro anniversario. A dare il via alla festa sarebbe stata proprio Noemi.