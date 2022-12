Noemi Bocchi, l’ex Mario Caucci: «Ecco perché è finita»

Noemi Bocchi, parla Mauro Caucci, ex marito della donna al settimanale Chi. L’argomento è la loro storia, terminata prima che Noemi conoscesse Francesco Totti. «Nel 2008, eravamo a una festa, qui a Tivoli. Avevamo amici in comune, chiesi informazioni su di lei… È stata una storia d’amore grandiosa. Eravamo molto giovani con una voglia di spaccare il mondo e dimostrare a tutti di poter fare qualsiasi cosa» ha raccontato l’uomo sul momento in cui l’ha conosciuta.

Noemi Bocchi, parla l’ex: cosa ha detto

«Eravamo innamoratissimi, ma a lei la vita di provincia stava stretta. Voleva andare a vivere a Roma. (…) È una donna che ti prende. È una bella donna, quando vai in giro con lei suscita un certo effetto: è sempre curata, molto ben vestita, attenta al dettaglio estetico» spiega.

«Il 2017 è stato l’anno peggiore, la fine della mia esistenza. Avevo una famiglia, dei figli, una casa, l’amore, i viaggi. La mia vita per come la conoscevo, per come la volevo, per come l’avevo costruita, è stata rasa al suolo completamente… Ho preso una casa per noi a Roma. Quello è stato il mio primo grande errore…» continua.

Mario Caucci parla dell’ex Noemi Bocchi

Nel 2019 i due firmano per la separazione consensuale, ma una settimana dopo arriva la denuncia di lei per aggressione. Al momento il procedimento è ancora in corso. «Ho avuto la fortuna di conoscere due anni fa una persona, Martina, che nel momento più buio della mia vita mi ha teso la mano» conclude Caucci, in attesa che il procedimento si concluda.

Noemi, invece, vive la sua storia con Francesco Totti. Stando a Cosmopolitan, Totti avrebbe regalato a Noemi per Natale un anello di fidanzamento di 5 carati, un’auto e un cane. L’anello sarebbe comparso sul dito di Noemi a a Dubai, ai Globe Soccer Awards 2022 dove i due si sono presentati insieme.