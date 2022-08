Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti: le voci sul nuovo gossip

Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti? È questo il gossip dell’estate. Vediamo quali sono le informazioni che hanno portato a questa conclusione e tutto quello che c’è da sapere sul pettegolezzo che sta appassionando centinaia di italiani.

Noemi Bocchi è incinta di Francesco Totti? L’indiscrezione

Il gossip è stato lanciato dal Corriere della Sera. In un articolo del noto quotidiano si legge: «L’ultimo gossip apocrifo che agita la capitale recita che Noemi Bocchi sarebbe addirittura in dolce attesa nonostante le foto su Chi mostrino una pancia che più piatta non si può». Addirittura, qualcuno avrebbe visto Noemi Bocchi visitare un centro per donne incinte molto famoso di Roma, ma queste sono solo voci di corridoio.

Se Noemi Bocchi sia incinta oppure no non è ancora chiaro ed è impossibile da stabilire, visto che la donna non lascia trapelare quasi nulla della sua vita privata. Ad ogni modo, questa sarebbe una notizia clamorosa che riaccenderebbe il gossip dopo che i paparazzi avevano beccato la coppia nella stessa abitazione.

Il piano di Noemi Bocchi e Francesco Totti per ufficializzare la coppia

Tuttavia, il pettegolezzo dell’estate non si ferma qui. Stando ad alcune indiscrezioni, i due amanti avrebbero studiato un vero e proprio piano per uscire allo scoperto e ufficializzare la loro relazione. A lanciare il gossip ci ha pensato il quotidiano Il Messaggero. Secondo il giornale, Noemi Bocchi e Francesco Totti vorrebbero tenere in segreto la loro relazione fino a quando le pratiche di separazione con Ilary Blasi non saranno terminate. Solo dopo che tutto sarà finito tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset, la nuova coppia potrà rivelarsi al mondo. Fino ad allora l’amore tra Totti e Bocchi sarà segreto, nonostante ormai la loro relazione sembra andare avanti da molto tempo.

Attualmente, “Il Pupone” starebbe soggiornando a Sabaudia, nella villa di famiglia lasciata in precedenza da Ilary Blasi, mentre Noemi avrebbe stravolto il suo piano vacanze tradizionale in Sardegna per rimanere accanto al Capitano, affittando un appartamento in un residence. Secondo alcune indiscrezioni, la 34enne è stata vista salire a bordo di uno yacht ormeggiato al largo per diverse ore prima di ritornare nella sua abitazione al Circeo.