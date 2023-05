Noemi Bocchi, la felpa con il codice fiscale di Totti: il dettaglio che ricorda Marta Fascina

Nelle scorse ore i paparazzi del noto magazine gossipparo Chi hanno pizzicato Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, mentre era impegnata in una passeggiata per le vie di Roma in compagnia del suo bulldog Simba (regalo di Natale del fidanzato), della figlia Sofia di 11 anni e di Isabel, la terzogenita dell’ex Capitano della Roma. In quest’occasione, la nuova fiamma di Totti ha deciso di indossare una felpa con un dettaglio che non sarà certo sfuggito ai più curiosi.

Noemi Bocchi indossa una felpa con scritto il codice fiscale di Totti

Il capo d’abbigliamento, comodo, sportivo e di colore nero, riporta chiara e tonda una scritta gialla, ovvero il codice fiscale di Francesco Totti stesso. Già in pasato, tra l’altro, il bomber aveva indossato una felpa simile con il suo codice fiscale sopra, per di più in occasione di un video postato sui social con il quale, ai tempi, aveva voluto smentire le voci (poi confermate) riguardanti la sua separazione da Ilary Blasi. Il brand che le produce si chiama «In case you didn’t know who I am», «il cui nome è traducibile come «Nel caso in cui non sapeste chi io sia».

Un dettaglio che ricorda la famosa cover del telefono di Marta Fascina

Noemi Bocchi, insomma, non sembra avere occhi che per il suo attuale compagno, del quale è talmente innamorata da portare con sé persino i suoi dati fiscali. Una scelta, quella della chiacchieratissima flower designer, che ricorda in qualche modo quella di Marta Fascina, che in tempi non sospetti è stata beccata con una particolare cover dello smartphone che riportava il volto del suo attuale fidanzato, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.