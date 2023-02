Noemi Bocchi confessa: «Ho la diastasi addominale». Totti: «Ti starò vicino»

Noemi Bocchi affida ad un lungo post su Instagram una confessione intima e racconta ai suoi followers di una condizione che si porta dietro da quando ha partorito.

Noemi Bocchi confessa: «Ho la diastasi addominale»

«C’è un tempo per ogni cosa…uno per parlare e uno per tacere» ha esordito la donna in questa lettera pubblicata sul suo profilo, in cui ha dichiarato che finalmente ha preso piena consapevolezza di quello che sta vivendo anche grazie ai racconti delle altre donne, che le hanno trasmesso tanta forza.

«Una cosa che ho scoperto riguardare molte donne. Grazie ai loro racconti pieni di coraggio ho trovato la forza di raccontarvi cosa inizia a invalidare le mie giornate», ha infatti spiegato. Poi la confessione: «Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: “Hai partorito, è normale”. Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza, ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: soffro di Diastasi Addominale». Una sindrome, molto dolorosa, causata dalla gravidanza.

La patologia corrisponde ad un allargamento e ad una separazione eccessiva della muscolatura retto-addominale centrale.

Totti commenta il post: «Ti sarò vicino»

Una confidenza a cuore aperto nella quale la Bocchi mette tutto il suo dolore per una condizione poco conosciuta e soprattutto poco compresa, ha affermato. «Un malessere non capito né dalle famiglie né dalla società. Un intervento che passa come estetico, ma di estetico ha ben poco», ha evudenziato per poi affermare di aver deciso quale percorso intraorendere e con chi. A commentare il post anche l’ex capitano della Roma nonchè suo compagno Francesco Totti, che ha scritto: «Ed io ti sarò vicino».