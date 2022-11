Noemi Bocchi, al dito diamante da 5 carati: nozze in vista con Totti?

Ormai Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondo più. Anzi, posano persino a favore dei fotografi sui red carpet. E perché non dovrebbero? Il matrimonio tra l’ex calciatore e Ilary Blasi è andato a rotoli, con i panni sporchi lavati ampiamente fuori casa. La coppia, ormai è certo, si confronterà in tribunale e non avrebbe senso mantenere un low profile. L’ultima novità è che, in occasione dei Globe Soccer Awards 2022, che si sono svolti a Dubai, al dito della nuova compagna di Totti è stato notato un anello con diamante da cinque carati: che sia già tempo di nozze? È questo il gossip che rimbalza dagli Emirati Arabi, alimentato dal tam tam dei social.

Totti avrebbe ordinato l’anello quasi un anno fa

In realtà c’è un gossip nel gossip. Il settimanale Chi ha scavato un po’ ed è risalito, tramite indizi carpiti in una storia Instagram pubblicata da Bocchi, alla catena di negozi in cui l’anello sarebbe stato acquistato dalla bandiera giallorossa. Ebbene, il prezioso sarebbe stato comprato da Totti nella sua gioielleria di fiducia (dove già comprava i regali per Ilary Blasi): l’ordine, come ha rivelato una fonte, sarebbe stato fatto a dicembre di un anno fa, prima quindi rispetto alla data “ufficiale” dell’inizio della storia con Noemi.

«Se vogliamo credere che la storia, come sostiene Totti, sarebbe iniziata a Capodanno e si sarebbe consolidata solamente lo scorso marzo, c’è dell’incredibile», scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini. «In otto mesi, infatti, Totti è riuscito, nell’ordine: a rompere con Ilary dopo vent’anni di matrimonio, dicendo di aver fatto di tutto per superare la crisi; a trovare una casa fra Roma nord e il centro dove andare a vivere con Noemi; a festeggiare con la Bocchi il proprio compleanno e quello del figlio Cristian e, adesso, a debuttare sul red carpet dei Globe Soccer Awards 2022 a Dubai, una vetrina mondiale».

Noemi Bocchi, outfit decisamente costoso a Dubai

Ad attirare l’attenzione del settimanale non è stato solo l’anello al dito della compagnia di Totti, ma anche il bracciale da 8 mila euro, abbinato a collier il cui valore non è noto. “Appena” 3.500 sarebbe invece costato l’abito nero elegantissimo indossato da Bocchi negli Emirati.