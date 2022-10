Nobel per la Pace 2022: chi sono i favoriti

Ad aprire i Nobel 2022 è stato Svante Paabo, che si è aggiudicato il premio per la Medicina. Al ricercatore svedese si sono aggiunti i fisici Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger, premiati per gli esperimenti con i fotoni entangled. Il 7 ottobre sarà annunciato il vincitore del premio per la Pace, istituito dal testamento di Alfred Nobel del 1895 e assegnato per la prima volta nel 1901, come gli altri, ma consegnato da sempre a Olso anziché a Stoccolma. Ecco chi sono i favoriti secondo i bookmaker.

Nel 2022 della guerra in Ucraina il favorito è Zelensky

Mentre gli scienziati spesso devono aspettare decenni prima che il loro lavoro venga riconosciuto dai giudici dell’Accademia di Svezia, desiderosi di assicurarsi che qualsiasi innovazione resista alla prova del tempo, per Nobel per la Pace non è così. Nel corso dei decenni sono stati premiati leader come Theodore Roosevelt, Anwar al-Sadat, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat e persino Barack Obama dopo appena nove mesi di presidenza Usa. Sono stati premiati politici a capo di Paesi impegnati in guerra, mentre nell’elenco dei grandi dimenticati figura di Mahatma Gandhi, simbolo di nonviolenza. Considerando ciò che sta accadendo nel mondo, peraltro molto vicino alla Scandinavia, direttamente interessata (vedasi la questione Svezia-Finlandia nella Nato), le agenzie di scommesse danno per grande favorito Volodymir Zelensky. Il presidente ucraino non è fuggito da Kyiv ed è diventato un simbolo della resistenza ucraina, seppur certo non dalla prima linea. Ma tant’è: il premio a Zelensky sarebbe un riconoscimento per tutto il popolo ucraino.

L’Accademia di Svezia potrebbe premiare Navalny

Buone chance anche per gli oppositori del Cremlino, su tutti Alexey Navalny: sopravvissuto a un avvelenamento nel 2020, oggi è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza russo. Pochi giorni fa fatto causa all’amministrazione della prigione nella quale è detenuto a regime duro, accusandola di violare i suoi diritti. Occhio anche ai nemici degli amici di Putin, come l’oppositrice bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya, moglie di Sergei Tikhanovsky, condannato a 18 anni di reclusione per aver osato candidarsi alle elezioni presidenziali contro Alexander Lukashenko. Meno probabile comunque di Navalny.

E se fosse l’anno buono per Greta?

Le agenzie di scommesse, soprattutto quelle britanniche, indicano poi tra i papabili il 96enne divulgatore scientifico e naturalista David Attenborough, figura talmente amata) nel Regno Unito da aver convinto la Royal Society a creare un premio annuale in suo onore. Dopo un’estate rovente che ha reso ancor più evidenti gli effetti del riscaldamento globale, in ottica Nobel riecco spuntare poi Greta Thunberg, attivista “madrina” dei Fridays for Future: ci sarebbe andata vicina l’anno scorso e in più è svedese, potrebbe spuntarla. Tra i candidati c’è poi il ministro degli Esteri di Tuvalu Simon Kofe, per il suo impegno nell’evidenziare i problemi del cambiamento climatico: ma se deve essere un Premio Nobel targato clima, per così dire, Greta parte in pole. L’Iran è d’attualità, ma ha poche possibilità Masih Alinejad, giornalista, blogger, scrittrice e attivista politica iraniana (naturalizzata statunitense), arrestata già a 18 anni nel 1994 per aver prodotto volantini critici nei confronti del governo di Teheran. Ancora meno chance per il Governo di unità nazionale del Myanmar, formatosi il 17 aprile 2021 in esilio, così come per Papa Francesco, tra i candidati per l’impegno per la pace e a favore dell’ambiente.

Nobel per la Pace, chi ha vinto nel 2021

Nel 2021 l’Accademia di Svezia ha assegnato il premio ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov «per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è precondizione per la democrazia e per una pace duratura». La prima, filippina, è stata più volte incarcerata per essere stata una delle voci più critiche nei confronti del presidente filippino Duterte. Il secondo è invece uno dei fondatori del quotidiano Novaya Gazeta, per cui ha lavorato la giornalista russa Anna Politkovskaja, morta in circostanze misteriose probabilmente per le sue inchieste sulle violazioni dei diritti umani in Cecenia. Muratov ha successivamente venduto all’asta la medaglia del Nobel per 103,5 milioni di dollari, devolvendo la somma a beneficio dei bambini sfollati a causa della guerra in Ucraina.