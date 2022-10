Nobel per la Fisica ad Alain Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger

I vincitori del Nobel per la fisica sono Alain Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger. I tre «pionieri della meccanica quantistica» hanno ottenuto il premio perché, spiega il Comitato Nobel, sono riusciti a «controllare e studiare le particelle che si trovano in uno stato intrecciato». Questo stato è uno dei più particolari e anti-intuitivi della fisica. Esso prevede che «ciò che accade a una particella determini ciò che accade all’altra, anche se sono molto distanti».

I vincitori del Nobel per la fisica del 2022 sono i tre pionieri della meccanica quantistica Alain Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger. Essi dividono un premio da 920mila euro e quest’anno, per la prima volta dall’inizio della pandemia, saranno accolti nella residenza reale a Stoccolma per una cerimonia di gala all’inizio di dicembre. Proprio la Reale Accademia delle Scienze svedese ha annunciato i nomi dei vincitori martedì mattina.

Aspect , 75 anni, è affiliato all’università Paris-Saclay, e fa anche parte dell’Accademia dei Lincei in Italia. Clauser, 80 anni, è il fondatore della J.F. Clauser & Assoc. in California. Zeilinger, 77 anni, è invece dell’università di Vienna. Con il loro lavoro hanno aperto la strada a un nuovo ramo della fisica, complesso e ricco di applicazioni anche importanti dal punto di vista strategico.

Hanno infatti dimostrato, attraverso lo studio delle particelle «in uno stato intrecciato», che «ciò che accade a una particella determini ciò che accade all’altra, anche se sono molto distanti». Perfino Einstein era scettico di fronte a questo fenomeno, al quale rispondeva con «Dio non gioca a dadi». Eppure i risultati della ricerca dei nuovi Nobel per la Fisica dimostra che le particelle si comportano come gemelle perfette, anche se sono distanti, conservando addirittura memoria l’una del passato dell’altra.

Zeilinger in particolare è riuscito a dimostrare la possibilità del teletrasporto quantistico. Questo prevede che una particella possa trasferire il suo stato a un’altra particella lontana, diventando di fatto identica alla prima.

I paesi che investono di più nella ricerca

Al momento, la Cina è il paese più avanzato nello studio della disciplina, anche se pure Europa e Stati Uniti stanno investendo molto nella ricerca. Dalla comprensione del fenomeno, d’altronde, nascono diverse invenzioni rivoluzionarie. Dai computer quantistici, seppur al momento limitati a piccoli prototipi, ai sistemi di crittografia a prova di hacker.