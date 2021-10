Nobel per la Letteratura, è iniziato il toto nomi

Manca poco all’assegnazione del Nobel per la Letteratura 2021 con la cerimonia e si svolgerà il 7 ottobre e, come di consueto, si scalda l’atmosfera intorno al toto-nomi.

Le quotazioni per il Nobel per la Letteratura

La più quotata – su Snai si gioca a quota 8,00 – è la scrittrice canadese Margaret Atwood, l’autrice de Il racconto dell’ancella (Ponte alle Grazie). Secondo i bookmakers è lei la probabile vincitrice del prestigioso premio conferito dalla Reale Accademia di Svezia.

Accanto alla Atwood c’è, anche quest’anno, il nome di Huraki Murakami, da anni in lizza per il Nobel. La sua quotazione, secondo la società di scommesse britannica Ladbrokes è ancora più alta, a 7.50. Lo scrittore parte ogni anno da favorito, ma non ha ancora coronato la sua carriera con il riconoscimento del Nobel.

Quotata a 9 da Snai c’è un’altra canadese, la poetessa Anne Carson. A quota 11 si colloca Ludmila Ulitskaya e Maryse Condé, la scrittrice francese proveniente dalla Guadalupa.

Tra i favoriti alla vittoria c’è anche la francese Annie Ernaux, autrice del romanzo L’evento (L’Orma Editore) da cui è stato tratto il film L’evenement, Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2021.

Un lungo elenco

Quotato bene anche Michel Houellebecq, l’autore de Le particelle elementari, Sottomissione e Serotonina, segnalato già l’anno scorso ma adesso entrato nella top venti delle quotazioni (a 21 per Ladbrokes) in tutti i maggiori siti di scommesse.

Si fanno anche i nomi del keniota Ngugi wa Thiong’o a 11, Giamaica Kincaid a 13, lo spagnolo Javier Marias e Don De Lillo, entrambi a 17 ed Edna O’Brien a 26.

L’Italia e il Nobel

Per quanto riguarda l’Italia il nome più quotato, da tempo, è quello di Claudio Magris. L’ultimo italiano a ricevere il Nobel per la Letteratura nel 1997 era stato Dario Fo.

Dopo gli scandali sessuali che hanno fatto saltare l’edizione 2018, la doppia assegnazione nel 2019 a Olga Tokarczuk e al contestato Peter Handke, il prestigioso riconoscimento dell’Accademia Reale Svedese sembra prepararsi all’edizione della ripresa.