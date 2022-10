Nobel dell’economia 2022 a Bernanke, Diamond e Dybvig

Il premio Nobel per l’economia 2022 va a Ben Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig per «le ricerche sulle banche e le crisi finanziarie». Ecco chi sono i vincitori del prestigioso riconoscimento nominati dall’Accademia di Svezia e per quali studi sono stati premiati.

Il premio Nobel per l’economia 2022 va a Ben Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig per «le ricerche sulle banche e le crisi finanziarie». Il primo, attivo alla Brookings Institution, dal 2006 al 2014 è stato presidente della Federal Reserve. Il secondo lavora all’Università di Chicago, il terzo alla Washington University di St. Louis. In particolare, l’Accademia di Svezia ha premiato Bernanke per un articolo che risale al 1983.

Allora l’autore ha «dimostrato, con analisi statistiche e fonti storiche che le corse agli sportelli hanno portato a fallimenti bancari. Questo è stato il meccanismo che ha trasformato una recessione relativamente ordinaria nella depressione degli anni Trenta, la crisi più drammatica e grave che abbiamo visto nella storia moderna», ha dichiarato John Hassler, membro del comitato per il Premio Nobel per l’Economia.

Il modello Diamond-Dybvig

Per quanto riguarda Diamond e Dybvig, essi insieme hanno dato il nome al famoso modello teorico che si propone di spiegare le modalità attraverso cui si determina un fenomeno di run bancario. Anche in questo caso, con l’espressione ci si riferisce alla corsa agli sportelli. Secondo il comitato che parla da Stoccolma, i due esperti hanno fornito una efficace rappresentazione teorica del meccanismo attraverso cui le banche creano liquidità. Il modello rappresenta a oggi il punto di riferimento teorico per la spiegazione dei fenomeni considerati e non a caso di esso sono state proposte varie riformulazioni successive.

Il premio e la cerimonia

Il premio prevede un riconoscimento in denaro di quasi 900mila dollari e sarà consegnato in una cerimonia che si terrà il 10 dicembre. A differenza degli altri premi, quello per l’economia non è stato istituito nel testamento di Alfred Nobel del 1895, ma dalla banca centrale svedese in sua memoria. Il primo vincitore è stato selezionato nel 1969.