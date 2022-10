Nobel 2022, Podolyak ironizza: «Concezione interessante della pace»

Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha commentato l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2022. Il Comitato lo ha conferito all’attivista bielorusso Ales Bialiatski, all’organizzazione per i diritti umani russa Memorial e all’associazione per i diritti umani ucraina Center for Civil Liberties: una contraddizione, per Podolyak, il fatto che paesi che combattono una guerra da due fronti contrapposti ricevano il riconoscimento insieme.

Podolyak sul Nobel per la Pace

«Una concezione interessante della parola pace se rappresentanti di due paesi che hanno attaccato un terzo ricevono il Nobel insieme. Né organizzazioni russe né bielorusse sono state in grado di organizzare la resistenza alla guerra», ha commentato sul suo profilo Twitter con riferimento alle tre origini, russa bielorussa e ucraina, dei soggetti premiati a Oslo. E ancora: «Il Nobel di quest’anno è fantastico».

La polemica sui social

Le sue parole hanno acceso un dibattito tra gli utenti, molti dei quali si sono detti contrari all’uscita del consigliere. I più hanno fatto notare che Bialiatski è stato arrestato ad una manifestazione anti regime ed è detenuto da due anni nella cella di una prigione sotterranea (così ha denunciato la sua associazione), e che quindi «risulta difficile organizzare la resistenza dal carcere».

Altri hanno ritenuto strana non l’assegnazione dei Nobel bensì la sua esternazione, dato che «Memorial è la prima organizzazione in tutta l’URSS che ha iniziato a compilare elenchi di individui di ogni nazionalità sottoposti al terrore stalinista».

Non è mancato poi chi ha sottolineato che anche gli esponenti delle organizzazioni russe e bielorusse sono stati perseguitati e che si tratta semplicemente di popoli diversi che combattono gli stessi oppressori. Qualcuno ha anche invocato l’eliminazione del tweet: «Toglierei immediatamente queste dichiarazioni sbagliato su tanti livelli, non vale la pena perdere l’immagine eroica tua e del tuo paese in questo modo».