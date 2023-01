Noah Schnapp di Stranger Things fa coming out su TikTok

Noah Schnapp di Stranger Things ha deciso di fare coming out. Una decisione che ha stupito molti fan ma che per altri era evidente. Ora anche il suo personaggio di Will Byers potrebbe avere una svolta narrativa nella quinta stagione di Stranger Things, la serie popolare targata Netflix.

Il coming out di Noah Schnapp su TikTok

Su TikTok Noah Schnapp ha pubblicato un video nel quale ha rivelato al mondo la sua omosessualità. Il giovane ha apertamente ammesso quali sono le sue preferenze sessuali. Allo stesso tempo, il ragazzo, attore di fama mondiale grazie alla serie televisiva Stranger Things, ha affermato che è stata dura mantenere il segreto per 18 anni ma alla fine si è tolto questo peso.

Tuttavia, stando alle sue parole, la reazione dei suoi genitori e affetti è stata univoca. Non l’hanno affatto condannato ma se ne erano accorti fin da subito. Un sospiro di sollievo per Schnapp che temeva in una brutta reazione da parte dei cari che lo conoscevano da bambino.

Le parole dell’attore sulla sua omosessualità

Noah Schnapp è stato molto chiaro nel video di coming out pubblicato su TikTok. Le sue parole sono state: «Quando ho finalmente detto ai miei amici e alla mia famiglia di essere gay dopo esserne stato terrorizzato per ben 18 anni la loro reazione è stata: ‘Lo sapevamo’».

Schnapp ha anche affermato che ora il suo personaggio è molto più simile a quello che interpreta nella serie. Infatti, Will Byers di Stranger Things è omosessuale, come confermato dai fratelli Duffer, ideatori dell’opera. Noah ha detto: «Mi sa che sono più simile a Will di quanto pensassi». Nei commenti del video, tantissimi fan hanno lodato Noah e lo hanno apprezzato per il coraggio che ha mostrato e per la possibilità di vivere in totale libertà ora, senza più nascondersi.