Noa Kirel, chi è la cantante che rappresenta Israele all’Eurovision 2023

Noa Kirel è una cantante, attrice e conduttrice televisiva originaria di Israele. Si esibirà insieme agli altri cantanti partecipanti all’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool con il brano Unicorn.

Chi è Noa Kirel

La ragazza è nata nel 2001 a pochi passi da Tel Aviv. I suoi genitori, ebrei di origini austriache e marocchine, l’hanno accompagnata e guidata nella sua carriera come cantante. Noa Kirel ha ottenuto notorietà proprio con la sua partecipazione a Pocherz, un programma televisivo israeliano in cui i genitori aiutano i propri figli a realizzare le proprie aspirazioni. A 13 anni ha pubblicato il suo primo brano, Medabrim, che ha ottenuto un successo immediato, seguito poi dalla canzone Killer. Quest’ultima ha suscitato diverse polemiche da parte di chi ha definito l’immagine troppo provocatoria e i contenuti troppo spinti per una quattordicenne.

Nel 2017 ha affiancato Sagi Brightner nella conduzione del programma musicale Lipstar, andato in onda sul canale per bambini kidZ. L’anno successivo ha partecipato alla serie televisiva Kfula, dove ha interpretato i ruoli di entrambe le protagoniste. Ha successivamente pubblicato anche un album con le canzoni che fanno da colonna sonora alla serie, cantate da lei stessa. La 22enne è stata infine votata dal pubblico come Cantante dell’anno 2016 ai premi Arutz HaYeldim, ricevendo anche una nomination come Miglior artista israeliano agli MTV Europe Music Awards 2016.

La canzone Unicorn all’Eurovision 2023



La ragazza è stata scelta dall’Israeli Public Broadcasting Corporation (Ipbc/Kan) come rappresentante di Israele all’Eurovision di quest’anno. La canzone è stata presentata in anteprima l’8 marzo 2023 nel corso di uno speciale televisivo intitolato HaShir Shelanu La’Eurovizion (La nostra canzone per l’Eurovisione) sul canale ufficiale israeliano Kan 11.

Israele è stato inserito nella prima semifinale, che si terrà il 9 maggio 2023, e la sua esibizione è prevista nella seconda parte dello spettacolo. Il brano Unicorn è scritto da Doron Medalie, May Sfadia, la stessa Noa Kirel e Yinon Yahel con musica a cura di Doron Medalie, May Sfadia, Noa Kirel e Yinon Yahel.