No vax, manifestazioni senza mascherina: la multa con la prova tv

Tolleranza zero. Non tanto contro i no vax, perché in Italia non c’è l’obbligo di vaccino anti-Covid. Ma contro i no vax (e no green pass) che protestano con cortei in centro città, senza distanziamento e mascherina d’ordinanza, decisamente sì. Ai manifestanti che come ogni sabato hanno sfilato a Torino, fa sapere la questura, saranno recapitate multe attraverso la “prova tv”.

Multe ai no vax con la prova tv, più di 3 mila in corteo

Il prefetto di Torino Raffaele Ruberto aveva promesso, in vista della manifestazioni annunciate in centro, che da circolare del Viminale dovrebbe essere off limits: «Restano confermati la linea del rigore adottata finora e i divieti già in vigore per le manifestazioni all’interno della Ztl. Andiamo verso una curva ascendente dei contagi: se c’è l’obbligo della mascherina all’aperto è evidente che lo faremo rispettare anche nelle manifestazioni». Ruberto è stato di parola solo in parte: quando ieri pomeriggio oltre tremila persone si sono radunate in piazza Castello, per poi percorrere le vie di Torino dove in base all’ordinanza firmata dal sindaco Stefano Lo Russo c’è l’obbligo di indossare la mascherina, la polizia non è intervenuta (o quasi). Meglio non esacerbare gli animi, al punto che per evitare eventuali incidenti sono stati fatti andar via prima del tempo i vigili del fuoco che festeggiavano nella stessa area la patrona Santa Barbara.

Multe ai no vax con la prova tv, quasi tutti senza mascherina

I no vax e no green pass erano quasi tutti senza mascherina, diventata invece obbligatoria nel centro di Torino nel periodo prenatalizio: la questura ha fatto sapere che sono stati realizzati dei filmati e che le sanzioni arriveranno in un secondo momento a casa dei trasgressori. Come riporta la stampa torinese, dovrebbero essere almeno 20 le multe “certe”: alcuni dei trasgressori, già noti alla Digos, sono stati identificati per conoscenza personale. Per altri, invece, il riconoscimento è avvenuto attraverso l’analisi dei filmati da parte della polizia scientifica. In ogni caso, una protesta pagata a caro prezzo.