Guida semiseria per sopravvivere al Natale coi no vax

Chi non ha un parente o un amico No vax alzi la mano. In questo ultimo anno un’infinità di famiglie si sono scannate su vaccini, Green Pass e mascherine: padri reticenti, fratelli dubbiosi, mamme spaventate, senza dimenticare lo zio complottista che su Facebook le ha trovate tutte le bufale su virus e dintorni, attirandole come Magneto con il ferro. Ora con l’avvicinarsi delle feste – e della quarta ondata – il rischio di trovarsi a discutere con il parente se non negazionista, scettico si alza. Ecco quindi una guida per gestire le conversazioni che potrebbero degenerare in rissa. Almeno verbale.

1. Come rispondere al refrain del «vaccino sperimentale»

Una delle obiezioni più frequenti riguarda i vaccini “sperimentali”. Il parente ripeterà che non è una cavia e che non si conoscono gli effetti a lungo termine del “siero” (e, no, non è un siero, ma vabbè). Cosa rispondere? I vaccini non possono essere definiti propriamente sperimentali, sono nei fatti sperimentati. Anche quelli a mRna che tanto spaventano. Da almeno due decenni ci si fa ricerca sopra, esistono studi clinici e si spera che presto potranno proteggerci da malattie come il cancro. Detto questo basterà, tra l’antipasto e il primo, pronunciare il numero magico: 7 miliardi. Sono più o meno le dosi somministrate nel mondo. Tante cavie, quindi. E pochi effetti collaterali gravi. Che ci sono stati, ma sono pochi. Secondo il rapporto sulla sorveglianza dei vaccini COVID pubblicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a fine ottobre (e aggiornato al 26 settembre) sono state registrate nel nostro Paese poco più di 101 mila segnalazioni su oltre 84 milioni di dosi somministrate (120 ogni 100 mila dosi, lo 0,12 per cento) di cui il 7 per cento più gravi di una febbre alta e risolta in poco tempo (lo 0,01 per cento). Per tutti i vaccini, gli eventi avversi più segnalati sono febbre, stanchezza, cefalea, dolori muscolari/articolari, reazione locale o dolore in sede di iniezione, brividi e nausea. Sintomi leggeri e di veloce risoluzione. Solo nel 14,4 per cento di tutte le segnalazioni (lo 0,017 per cento) si riferisce di eventi gravi, nella cui definizione si include anche la segnalazione di febbre alta che in oltre la metà dei casi si è risolta in breve tempo.

2. Come rispondere alla paura di effetti collaterali a lungo termine

Per quanto riguarda gli effetti collaterali a lungo termine, rispondere è un po’ più complicato. Ci può venire in aiuto San Burioni. Prendiamo un bel respiro e partiamo con «l’evidenza storica»: i vaccini sono i più sicuri tra tutti i tipi di farmaci. Gli effetti collaterali compaiono secondo gli esperti al massimo entro pochi giorni dalla somministrazione. Come ha ricordato sempre Burioni, «nessun vaccino ha mai avuto effetti indesiderati oltre le otto settimane dalla somministrazione». Non si capisce perché i vaccini anti Covid debbano essere diversi. «Sono nuovi»…no, vedi sopra. Se insistono allora potete calare l’asso: «Nausea, vertigini, vomito, stipsi, gastrite, rash cutaneo, pruriti, edema, anemia emorragica, asma, epatite, stomatite». Tutto questo per un semplicissimo Okitask da banco, le bustine di cui si abusa alla prima avvisaglia di mal di testa. Se occorre l’artiglieria pesante estrarre il bugiardino dell’aspirina o di un qualsiasi antibiotico. A metà del pranzo, salta su il nonno 80enne che ha sentito dire che il vaccino rende sterili. Questa è facile: «Nonno, anche se fosse così – e così non è perché è stato dimostrato – è un problema che non ti riguarda». Poi facendogli l’occhiolino, si stempera la tensione con la vetusta battuta sulla efficacia di altri prodotti Pfizer che non ha mai messo in discussione e di cui è o vorrebbe tanto essere consumatore.

3. Come rispondere a chi il booster non lo farà «manco morto»

In quel preciso momento interviene zia Isa che, alzando la voce, dice che la terza dose non la farà manco morta, perché le altre due l’hanno «distrutta». Meglio non mettere in dubbio la veridicità della sua testimonianza, sebbene la «depressione pesante» e il «senso di spossatezza» che denuncia potrebbero avere ben altre cause che conviene non rivangare. Se l’argomento rapporto rischi-benefici non fa presa, allora le si può ricordare quella volta che per fare la vacanza alternativa in Africa centrale si è sparata senza colpo ferire il vaccino per la febbre gialla e quello per la difterite, lamentandosi perché aveva dovuto pure aspettare. Naturalmente dopo aver telefonato varie volte al medico per assicurarsi di essere in regola con le vaccinazioni di routine: tetano, polio, pertosse, haemophilus B, Epatite B morbillo, parotite, rosolia e varicella.

4. Perché in ospedale ci vanno anche i vaccinati?

Calmata zia Isa, ecco entrare nel discorso il cugino di secondo grado, quello laureato, che chiede con fare provocatorio: «E allora perché in ospedale ci vanno i vaccinati? In Belgio è così, lo ha detto Francesca Donato. I vaccinati infettano come i non vaccinati…lo dice anche Crisanti». Ora, sorvolando sui giudizi politici, basta rispondere con un semplice ragionamento: se l’80 per cento della popolazione vaccinabile è vaccinata si può verificare l’effetto paradosso per cui il numero assoluto di infezioni, ricoveri e decessi può essere simile tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati. In questi casi, l’incidenza, però, è circa dieci volte più bassa nei vaccinati rispetto ai non vaccinati. I numeri insomma vanno letti correttamente. Il vaccino poi, caro cugino laureato, non è efficace al 100 per cento, nessun farmaco lo è. Così come le cinture di sicurezza e l’airbag non proteggono al 100 per cento dalle conseguenze di un incidente stradale. E come è stato dimostrato l’efficacia cala col passare del tempo. Per questo occorre il richiamo. Dovevamo fare uno studio sull’efficacia nel tempo? Sì. Lo abbiamo fatto? No, come dice Crisanti. E per di più in Italia si sono usati vari vaccini, a volte mixandoli, e tutto è più complicato. Ok. Che c’entra con il non voler fare il booster?

5. È tutto un business per arricchire Big Pharma

«Io il vaccino non lo faccio, perché è tutto un business e ci guadagna Big Pharma», parte la filippica del cognato no global. Come dargli torto. Le grandi multinazionali ci guadagnano eccome, vendendo le dosi ai Paesi ricchi che possono permettersele e lasciando senza fornitura quelli più poveri. Vergogna, certo. Secondo il rapporto della People’s Vaccine Alliance, Pfizer, Biontech e Moderna incasserebbero circa 65 mila dollari al minuto, 1000 dollari al secondo. Nel 2021 nelle loro casse arriveranno 34 miliardi di dollari. Ma che dire del costo pubblico dei no vax? Facciamo due conti: il costo giornaliero di un ospedalizzato è circa 710 euro, 1.680 se in terapia intensiva. Bene, tra il 20 agosto e il 19 settembre di quest’anno l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari della Cattolica di Milano ha calcolato che sono stati ricoverati 5.798 persone non vaccinate, 691 delle quali sono finite in intensiva. La spesa è stata esattamente di 63.811.181 euro, di cui, 46.501.415 per le ospedalizzazioni in area medica e 17.309.766,11 in intensiva. Non proprio spiccioli.

6. Se devo mettere la mascherina, che mi vaccino a fare?

E quando speravi di essere arrivato al caffè, ecco la cognata: «Sì, vabbè, ma se tanto devo mettermi la mascherina allora che mi vaccino a fare? Se lo prendo poi ci sono i farmaci». Cara Rosa, la mascherina insieme al distanziamento è e resta una delle armi più efficaci che abbiamo. Se Miss Keta la porta da anni, non vedo perché tu debba rompere le scatole per metterla al supermercato. Ma veniamo alle cure. Sembra che stiano funzionando («ah, maledetta Big Pharma», bofonchia il cognato no global). Però meglio non infettarsi, se non altro perché il Long Covid è un rischio che è meglio evitare. Se l’Italia per ora sta reggendo più dei vicini europei, Germania e Austria in primis, è perché ci sono più vaccinati e le restrizioni non sono mai state abbandonate del tutto, compreso l’odioso Green Pass. «E la privacy?», sibila la cugina Carlotta mentre sta postando l’ultima foto della tavolata su Facebook e Instagram taggando tutti i presenti. Già, la privacy.