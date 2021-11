No Green Pass, la mappa delle proteste del 20 novembre

Milano, Roma, Torino, Trieste. Sono questi i principali centri delle proteste no green pass annunciate per il 20 novembre, un appuntamento ormai fisso lungo tutto lo Stivale, a cui il Viminale ha imposto delle limitazioni per salvaguardare l’attività di negozianti e ristoratori: le manifestazioni dovrebbero essere statiche, nella forma di sit-in, ma non è detto che sarà davvero così. Ecco la mappa delle proteste di questi sabato.

Proteste no green pass, la manifestazione di Milano

A Milano i no green pass provano a fare 18. Il 20 novembre 2021 segna infatti il diciottesimo sabato di fila di proteste, organizzate contro la certificazione verde e l’obbligo del vaccino sul posto di lavoro. La “chiamata alle armi”, come sempre, è passata da Telegram: nel volantino diffuso, l’invito è a essere «tutti uniti», in piazza Fontana, alle ore 17. Ma stando alle ultime direttive del Viminale, non ci potrà essere alcun corteo autorizzato, al massimo un presidio statico.

Proteste no green pass, a Roma appuntamento al Circo Massimo

“Liberiamo l’Italia. Un milione in piazza”. È questo l’ambizioso nome della manifestazione di Roma organizzata da Nicola Franzoni, imprenditore e leader di “Onda popolare” noto per le sue dichiarazioni estreme e già denunciato per i disordini in piazza del Popolo. Anche in questo caso tam tam via Telegram. Appuntamento alle 15 al Circo Massimo, con la Digos in allerta.

Proteste no green pass, a Torino i portuali di Trieste e Genova

A Torino i no green pass si ritrovano alle 16 in piazza Castello, dove è previsto un concerto di solidarietà a sostegno della rete di mutuo soccorso per i contrari all’obbligo. Non solo: è annunciata anche la presenza di Stefano Puzzer e Fabrizio Schenone, leader delle proteste dei portuali di Trieste e di Genova, insieme ai loro colleghi. Non mancheranno poi altri protagonisti delle manifestazioni degli ultimi mesi, dal professore universitario di Diritto Ugo Mattei, ad Alessandro Zanetti della Cub Sanità Torino, fino a Paolo Alonge del movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità).

Proteste no green pass, a Trieste manifestazione statica

A proposito di Trieste, sabato 20 novembre è prevista nella città giuliana una protesta contro la campagna vaccinale. Si tratterà di una manifestazione statica che si terrà in piazza Libertà, lontano dalla cosiddetta “zona rossa” indicata dal prefetto, di cui fa parte piazza Unità d’Italia. L’evento è organizzato da Alister, Associazione per la libertà di scelta delle terapie mediche che coinvolge, tra gli altri, infermieri, medici le cui posizioni sono contro la campagna vaccinale. La Questura prevede la partecipazione di un migliaio di persone.