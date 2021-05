Il No Pants Day si svolge ogni primo venerdì di maggio. Quest’anno, negli Stati Uniti, la giornata sarà l’occasione per un’attività charity a cui partecipano i più noti autori di strisce a fumetti per i quotidiani, come Blondie e Zoppy the Pinead. Venerdì i loro personaggi saranno disegnati senza pantaloni e inviteranno i lettori a donare vestiti ai negozi dell’usato e alle associazioni di beneficenza che forniscono abiti a chi ne ha bisogno. Il No Pants Day è stato ideato nel 1997 a Austin da un gruppo di studenti dell’Università del Texas pensando che lasciare i pantaloni a casa il primo venerdì di maggio sarebbe stato un modo divertente per concludere il semestre di studi. È stato creato anche uno spin-off invernale chiamato No Pants Subway Ride, che si svolge a gennaio, e prevede di utilizzare la metropolitana vestiti di tutto punto, ma senza pantaloni. In entrambe le giornate, si consiglia di indossare semplici boxer, ma anche slip o shorty possono andare bene. Oltre ai pantaloni, sono vietate le gonne, i vestiti, i pantaloncini e il kilt.