No green pass e no vax, tornano le proteste: «Facciamo come in Kazakistan»

Dopo alcuni sabati di tregua, dovuta principalmente alle festività natalizie, il popolo no green pass e no vax torna in piazza questo sabato, per esprimere il proprio dissenso nei confronti degli ultimi provvedimenti del governo, su tutti l’obbligo vaccinale per gli over 50. L’epicentro delle proteste sarà Roma. «Con i forconi, facciamo come in Kazakistan», questo il messaggio allegato alla locandina che circola su Telegram per pubblicizzare la manifestazione di Piazza San Giovanni, nel cuore della Capitale: inizio alle 16 (e concentramento alle 14:30), come annunciato sul canale “Basta Dittatura”. L’allerta è alta, anche se Angelo di Stefano del coordinamento Verità e Libertà, gruppo organizzatore della protesta, in un video ha rassicurato che non c’è alcun intento bellicoso e che si tratterà di una manifestazione assolutamente pacifica. Ma il ricordo di quanto avvenuto mesi fa, con l’assalto alla sede della Cgil e le vie del centro messe a ferro e fuoco, è ancora vivo.

Roma, il medico no vax Amici polemizza con gli organizzatori

Nonostante l’invito, diserterà Mariano Amici, il medico di base no vax di Ardea a cui la battaglia contro il vaccino è costato il camice bianco: «Per avere la possibilità di intervenire dovrei inviare preventivamente un sunto del mio eventuale intervento al fine di vagliare la possibilità di concedermi o meno la parola e nel caso per non più di sette minuti. In 2 anni di lotta, per la quale sono stato anche sospeso dall’Ordine, dopo aver sempre presenziato alle varie manifestazioni in tutte le piazze d’Italia, è la prima volta che mi capita una cosa del genere, per questo motivo ho deciso di non partecipare», ha spiegato su Telegram, in polemica con gli organizzatori. Assente anche il leader del movimento no vax di Torino, Marco Liccione, che qualche settimana fa aveva invocato una «marcia su Roma». Seconda le stime della Prefettura, in Piazza San Giovanni dovrebbero radunarsi circa 1.500 persone. Per gli organizzatori saranno invece almeno 5 mila.

Milano, presente il Nobel complottista Montagnier

Nel volantino che annuncia le proteste «contro la dittatura, organizzate dal popolo, apartitiche, spontanee, autogestite», figurano tutte le città d’Italia in cui sono previste manifestazioni, tutte con inizio alle 16. Tra esse Milano, in cui la protesta almeno sul volantino è fissata in Piazza Duomo. L’appuntamento “clou” in città però sembra essere quello organizzato dal senatore di Italexit Gianluigi Paragone in Piazza XXV Aprile, a cui parteciperà il discusso Premio Nobel Luc Montagnier (sostenitore di teorie complottiste relative al Covid), con inizio alle 15. Interverrà anche Robert F. Kennedy Jr., guru no vax. Proteste annunciate poi a Torino (Piazza Castello), Venezia (Campo San Geremia), Bologna (Piazza Maggiore), Genova (Piazza De Ferrari), Firenze (Piazza della Signoria), Napoli (Piazza Dante), Bari (Piazza Ferrarese), Reggio Calabria (Piazza Italia) e Palermo (Piazza Castelnuovo), così come in tante altre città italiane.