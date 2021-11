No Green Pass la mappa delle proteste del 27 novembre

Milano e Roma. E poi Bologna, Udine e Genova. Tornano anche oggi le manifestazioni contro il Green Pass, ormai appuntamento fisso nei weekend di tante città italiane. Una settimana fa, Selvaggia Lucarelli è stata aggredita al Circo Massimo da un no vax, mentre è di pochi giorni fa la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati del giovane organizzatore dei cortei di Milano. Ecco la mappa delle proteste in programma sabato 27 novembre, che proprio non potevano mancare dopo l’introduzione del Super Green Pass.

No Green Pass, a Milano protesta nel nome di Zeno

A Milano sono tre le manifestazioni (più o meno) organizzate. C’è un evento di cui è stata data comunicazione alla Questura, che si terrà all’Arco della Pace dalle 15 alle 21. E poi ce ne sono altre due “clandestine”, una in porta Venezia e l’altra invece in piazza Duomo. Quest’ultima in particolare è stata pubblicizzata su Telegram con lo slogan “Tutti in piazza per Zeno”, con riferimento appunto a Gabriele “Zeno” Molgora, ideatore dei cortei milanesi che ha distribuito mille certificati verdi falsi via web. «Forza Zeno non sanno come gestire sabato a Milano e cercano di mettere paura a tutti, colpendo te», scrive un utente di Telegram, «vuol dire che siamo sulla strada giusta». L’idea dei No Green Pass è quella di mischiarsi tra i turisti e le famiglie.

No Green Pass, a Bologna si riuniscono gli studenti

A Bologna la consueta protesta del sabato pomeriggio «contro l’infame tessera verde e contro il Governo eversivo di Mario Draghi non si ferma», si può leggere sulla pagina Facebook Emilia-Romagna Costituzionale: appuntamento alle 15:30 non più in piazza Nettuno, bensì ai Giardini Margherita. Previsto un corteo. Ma anche, nello stesso spazio verde cittadino, la prima assemblea nazionale del movimento “Studenti contro il Green Pass“.

No Green Pass, gli eventi di Udine e Genova

Previsto un sabato di protesta anche a Udine. «Assistiamo a un’escalation di atti governativi liberticidi e anticostituzionali imposti alla popolazione», si legge sui social. La manifestazione «pacifica, spontanea e apartitica», prevede alle 17 un corteo autorizzato da piazzale Diacono e è sostenuta dal Coordinamento No Green Pass Trieste. A proposito di città portuali, a Genova i manifestanti si sono dati appuntamento in piazza della Vittoria alle ore 14.30.

No Green Pass, fiaccolata a Roma

E non poteva mancare Roma. Niente protesta al Circo Massimo, almeno ufficialmente. Sui social network, però è stato hanno annunciato un blitz a Ponte Sisto: l’idea è di “occuparlo” con una fiaccolata della libertà No Green Pass per poi magari, chissà, spostarsi verso la sede del Ministero della Salute, che si trova a Trastevere.