I No Green pass tornano in piazza a Milano, Torino e Trieste

Sabato 6 novembre tornano a sfilare per le strade i No Green Pass. Anche a Trieste dove, dopo l’impennata di contagi, il sindaco Roberto Dipiazza ha firmato un’ordinanza che impone a chi partecipa alle manifestazioni l’uso di mascherina in caso non sia possibile rispettare il distanziamento sociale e la presenza di personale addetto al controllo.

Cortei No Green ass: a Trieste il coordinamento della manifestazione dice no al servizio d’ordine

«Ci rifiutiamo di organizzare un servizio d’ordine e di controllo, siamo consapevoli dei rischi collegati al virus e siamo in grado di autotutelarci», ha scritto in una nota il Coordinamento No Green Pass Trieste. Il Coordinamento si appella invece «alla responsabilità e al buon senso» dei partecipanti «al di là delle imposizioni». A Trieste sono attese almeno 8 mila persone da tutto il Friuli Venezia Giulia.

Cortei No Green pass: 24 fogli di via a Torino

A Torino la Digos ha notificato 24 fogli di via a cittadini italiani e stranieri che, dopo aver partecipato al maxi rave alle porte della città nei giorni scorsi, si apprestavano a partecipare alla manifestazione degli anarchici.

Cortei No Green Pass: il tragitto imposto al corteo dalla questura

A Milano la questura ha imposto per il 16esimo corteo dei No Vax e No Pass un tragitto prestabilito. Dopo il ritrovo in Piazza Fontana, il corteo passerà solo in serata in corso Buenos Aires per limitare al massimo i disagi per i commercianti. Negato il passaggio davanti a luoghi sensibili come la sede della Cgil, ma anche la redazione di Libero, l’università Statale e il Palazzo della Regione. Dal canto loro gli organizzatori si rifiutano di rispettare il percorso: «Se vedrete un corteo che segue quel percorso, non è quello dei manifestanti No Green Pass», hanno fatto sapere. Il tragitto prestabilito va da piazza Fontana a piazza Duomo per continuare in via Mazzini, piazza Missori, corso di Porta Romana, viale Regina Margherita, piazza V Giornate, viale Bianca Maria, corso XXII Marzo, viale Piceno, via dei Mille, viale Abruzzi, piazzale Loreto e corso Buenos Aires fino in piazza Oberdan. Il tutto deve svolgersi dalle 17 alle 21.