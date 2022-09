No green pass, l’ex vice questore Nunzia Schilirò è stata licenziata

Nunzia Schillirò è stata licenziata dalla Polizia di Stato. La donna, diventata famosa per aver espresso pubblicamente le sue idee no vax e no green pass, è stata rimossa dal suo incarico. Recentemente si era candidata anche alle elezioni con il partito di Gianluigi Paragone, Italexit.

Lo sfogo di Nunzia Schillirò

Nunzia Schillirò ha espresso il suo sfogo in un’intervista rilasciata a Il Quotidiano del Lazio. Le sue parole sono state: «È arrivato il fatidico giorno dopo aver rifatto i conteggi delle elezioni ed essersi assicurati che avessi perso, mi hanno inviato la destituzione, al quinto provvedimento disciplinare. In sintesi sono stata licenziata per avere esercitato l’articolo 21 della Costituzione che ribadisce la libertà di pensiero e di parola. Questa sarebbe la democrazia. Faccio fatica a sentirmi ancora italiana, mi sento apolide. Non mi riconosco più in questo Stato e in quello che vedo attorno a me, anche perché i poliziotti del G8 di Genova che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, lavorano ancora».

Le affermazioni dell’ex Vice Questore

Lo sfogo di Nunzia Schillirò è continuato nel corso dell’intervista: «La Cassazione in quella sentenza scrisse che quei poliziotti lesero l’immagine dell’Italia nel mondo. Eppure oggi sono ancora in servizio. Bene. Ma come mai zero indulgenza per chi ha soltanto parlato in libertà? Alcuni sono stati promossi con incarichi importanti. Io a loro dire sarei andata contro i doveri di un poliziotto. E’ come asserire che un poliziotto sia uno schiavo poiché non ha il diritto di partecipare a una manifestazione, di salire sul palco e dire come la pensa».

L’ex poliziotta ha anche detto: «D’accordo, mi hanno presentata con la mia qualifica, ma tutti sapevano chi fossi perché ero stata ospite in diverse trasmissioni televisive e avevo risolto casi che avevano avuto un’eco mediatica. Avevo ricevuto diversi premi per questo. Ero anche entrata a far parte del Pontificio Consiglio della Cultura della Consulta Femminile, anche se oggi non ne faccio più parte, cosi chiariamo anche questo. Ora sono proprio curiosa di sapere cosa diranno i miei detrattori. Mi hanno sempre accusata di far parte del sistema che invece si accaniva contro di me. Malgrado questo non ero creduta da alcuni dissidenti. Voglio anche vedere cosa s’inventeranno ora che sono stata pure licenziata».