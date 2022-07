Nintendo Switch Online, come inviare richieste di amicizia dallo smartphone

La Nintendo Switch Online ora ha un importante aggiornamento per i dispositivi iOS. La novità riguarda la possibilità di richiedere l’amicizia ad un altro utente direttamente dall’iPhone. Requisito fondamentale per poterne usufruire è avere a disposizione l’ultimo aggiornamento, ovvero l’app in versione 2.2.0. Questa non è necessaria solo per richiedere l’amicizia, ma anche per accedere ai servizi aggiuntivi di giochi come Splatoon 2 e Super Smash Bros Ultimate. Un altro requisito fondamentale è avere una versione di iOS 14 o superiore. Dall’aggiornamento sono quindi fuori i dispositivi precedenti all’iPhone 6S e l’iPad Air 2. Oltre a questo, è importante verificare di avere un codice utente collegato al proprio account Nintendo (per questo basta registrare un account).

Nintendo Switch Online: come richiedere l’amicizia

Per poter chiedere l’amicizia, è importante sapere il codice della consolle o l’URL dell’utente. Nintendo permette di associare a questi codici un QR Code per traferire più velocemente l’informazione tra uno smartphone e l’altro. Purtroppo, per effettuare questa operazione sarà necessario anche lo smartphone e non solo la consolle di Nintendo Switch. Anche l’utente può inviare il QR Code ad un amico per farsi richiedere l’amicizia. Aprendo l’app, si troverà l’opzione Suggerimenti di amicizia e poi Aggiungi un amico.

Le opzioni disponibili per aggiungere amici

Oltre al codice amico, si possono invitare i contatti di Facebook e di Twitter come amici, a patto che questi abbiano una consolle Nintendo. Infatti, la procedura è valida per gli utenti che giocano da Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Wii U e Nintendo 3DS. Si possono cercare anche altri giocatori della propria zona, con la funzione che consente di cercare nelle vicinanze, e chiedere l’amicizia anche ad utenti con cui si è già giocato in multiplayer. Tutte queste opzioni sono disponibili da Aggiungi un amico.

Prima di questa opzione della Nintendo Switch Online, la società giapponese di videogiochi si serviva del Nintendo Network ID, utilizzato a partire dalla Wii U.