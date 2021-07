Nintendo ha annunciato un nuovo modello Switch. La pubblicazione di un trailer ha infatti confermato i rumors che si susseguivano da mesi circa l’arrivo dell’ennesimo prodotto della casa di Kyoto. Si tratta di Switch Oled e uscirà il prossimo 8 ottobre in concomitanza con il lancio del gioco Metroid Dread.

Nintendo Switch Oled, le caratteristiche

Come conferma un articolo della Bbc, la nuova console avrà uno schermo da 7 pollici – leggermente più grande di quello attuale, fermo a 6,2 – dotato di tecnologia Oled: ciò significa che, producendo luce propria, lo schermo non necessita di componenti aggiuntive di illuminazione, offre colori più accesi, oltre a display più resistenti. Richiede complessivamente un minor consumo di energia. Non sfrutterà il 4K, che invece molti fan attendevano: la risoluzione massima sarà di 1920 x 1080, corrispondente al Full Hd, 60 frame per secondo tramite cavo Hdmi sulla tv, mentre scenderà a 1280 x 720 in modalità portatile.

Nonostante lo schermo più grande, le dimensioni del dispositivo non aumenteranno e persino il peso sarà praticamente lo stesso. Da Nintendo assicurano inoltre che la durata della batteria resterà invariata, mentre raddoppierà la memoria interna, che passerà a 64 Gb, addirittura espandibile con schede SD esterne.

La famiglia #NintendoSwitch si espande ancora! Disponibile dall’08/10, Nintendo Switch (modello OLED) combina la versatilità di Nintendo Switch con un nuovo schermo OLED da 7 pollici, uno stand regolabile più largo e altro ancora. Scopri di più: https://t.co/YGGYg0p1M8 pic.twitter.com/69vFsTzGom — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 6, 2021

Anche il dock, accessorio fondamentale di Switch che consente al device di “passare” dalla modalità portatile a quella tv, sarà sottoposto ad un aggiornamento non ancora specificato. Migliorie anche per quanto riguarda la connettività alla rete internet. Molti giocatori infatti si sono a lungo lamentati della dipendenza di Switch dal Wi-Fi, decisamente meno ottimale per i giochi online rispetto a una connessione cablata. Ecco allora che la nuova versione avrà una porta Lan integrata per i cavi in modo da consentire un collegamento diretto con la rete.

Nintendo Switch Oled, prezzo e colori disponibili

Nintendo Switch Oled sarà disponibile al prezzo di 349,99 dollari, circa 50 in più della versione attuale, in due opzioni cromatiche. Oltre alla classica versione rossa e blu infatti, nei negozi ne approderà una total white. Per chi volesse abbandonare i vecchi device, tutti i giochi e gli accessori già usciti saranno pienamente compatibili con Switch oled.

A godere dell’annuncio del nuovo device Nintendo è anche Sony, con la vecchia PS Vita balzata in cima ai trend di Twitter. La piccola console del marchio Playstation, cugina della più vecchia PSP, vantava già otto anni fa uno schermo Oled ed è tornata subito nelle menti dei gamer. Nelle ore successive all’annuncio di Nintendo, tanti giocatori legati a PS Vita hanno rievocato, infatti, i tempi passati con un pizzico di nostalgia.