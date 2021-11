Nintendo Switch, gli otto migliori accessori per la console portatile

Portatile, personale e ricca di esclusive, tra cui il recente Metroid Dread. Nintendo Switch consente di giocare ai propri titoli preferiti sia a casa sia in viaggio, indipendentemente da una connessione internet. Il nuovo Switch OLED, con schermo da 7 pollici e memoria interna di 64 gigabyte, ha conquistato il mercato delle console mobile grazie a un design ergonomico e pratico. In aggiunta, ci sono numerosi accessori con cui migliorarlo, dalle batterie per una ricarica potenziata agli spazi di archiviazione maggiorati per non dover cancellare nessuno dei vostri giochi preferiti. Ecco i migliori scelti da Wired che si adattano sia a Switch OLED sia alla sua sorella minore, Switch Lite.

1. Scheda MicroSD SanDisk da 128 GB, memoria senza fine

Il Nintendo Switch OLED vanta 64 gigabyte di memoria, ma per i gamer più incalliti potrebbero non bastare. Il rimedio migliore è acquistare la scheda MicroSD ad alta velocità di SanDisk per ulteriori 128 Gb di spazio di archiviazione. In questo modo non sarete costretti a eliminare alcuni titoli che avete scaricato dallo store in precedenza e che richiederebbero un ulteriore download se voleste rimetterci mano. Il prezzo online è di 25,54 euro.

2. SteelSeries Arctis 1, suono pulito anche online

Nintendo Switch vanta diversi giochi per divertirsi online con gli amici anche a distanza. Per farlo, è necessario possedere le cuffie adeguate, capace di rendere fluidi i dialoghi durante le sessioni. Secondo Wired, le migliori sono le SteelSeries Arctis 1, dotate anche di collegamento Bluetooth. Garantiscono un suono pulito e suggestivo oltre a una latenza del segnale molto ridotta. Il prezzo è di 50,99 euro.

3. Nyko Charge Block Pro, la ricarica non sarà più un problema

I controller Joy-Con sono molto comodi ma purtroppo la loro batteria non è eterna. Pertanto, occorrerà spesso metterli sotto carica. Sebbene la stessa Nintendo Switch offra un’ottima fonte di energia, non è male possedere anche il Nyko Charge Block Pro. La piattaforma consente di collegare fino a quattro controller allo stesso momento, riducendo di gran lunga i tempi e mettendovi nuovamente in pista in un batter d’occhio. Il prezzo è di 49,80 euro.

4. Custodia per il trasporto di Orzly, protezione a 360 gradi

Come per notebook, smartphone e tablet, anche le console mobile hanno bisogno di protezione. Per Nintendo Switch, Wired consiglia la custodia Orzly, economica e semplice. Realizzata in poliuretano termoplastico, garantisce solidità e maneggevolezza nel trasporto, adattandosi perfettamente alla vostra console. Il prezzo sui principali e-store è di soli 19,99 euro.

5. Impugnatura FastSnail, tradizione a portata di mano

Se volete giocare a Nintendo Switch, ma preferite i controller più canonici che ricordano la forma del DualSense di PlayStation, è meglio acquistare un’impugnatura FastSnail. Tradizionale e semplice, consente una maggiore maneggevolezza del controller, soprattutto riguardo ai tasti sui lati. È disponibile in più colorazioni, dal bianco ai variopinti rosa e azzurro, al prezzo di 14,99 euro.

6. Controller Nintendo Switch Pro, i sosia di Sony e Microsoft

Oltre a FastSnail, gli amanti dei pad classici hanno una seconda opzione. Il controller Nintendo Switch Pro ricorda da vicini i gemelli di Sony e Microsoft, garantendo comodità di utilizzo anche durante le sessioni di gioco più lunghe grazie a un design ergonomico che ben si adatta al palmo delle mani. Il prezzo, sui principali store online, è di 56,80 euro.

7. 8Bitdo SN30 Pro Controller, per i gamer più nostaglici

Ancor più tradizionale è l’8Bitdo SN30 Pro Controller. Fedele ai pad del passato, offre ai puristi del gaming la sensazione di impugnare un vecchio controller pur giocando ai moderni titoli come il nuovo The Legend of Zelda. Possiede il supporto al controllo di movimento, al Bluetooth ed è configurabile anche con i Pc e gli smartphone. Il prezzo è di 46,99 euro.

8. Auricolari in-ear Logitech G333, l’ideale per giocare in movimento

Gli auricolari G333 di Logitech sono ideali per giocare in movimento. Sono ben costruiti, con un corpo in metallo solido e un cavo piatto e resistente ai grovigli, ma, cosa più importante, offrono un suono eccezionale. Oltre all’ingresso jack, possiedono anche una presa USB-C e garantiscono anche una discreta qualità audio per le chat vocali durante le sessioni online. Disponibili in più colorazioni, alcune anche molto vivaci, hanno un costo di 72,76 euro.